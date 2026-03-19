廚房滅蟲｜跳蟲愛潮濕吃霉菌繁殖驚人！專家3步滅蟲　忌用漂白水

廚房滅蟲｜春天濕氣重，廚房潮濕易積水，一不留神就容易滋生很多小昆蟲。有網民在Facebook專頁《香港滅蟲關注組》帖文，表示家中廚櫃出現很多小昆蟲，有專家指這些小昆蟲繁殖率繁人，必須盡快去除，否則後患無窮！



有網民表示家中的廚櫃邊發現不少小昆蟲。1（圖片來源：香港滅蟲關注組）

廚房滅蟲｜「跳蟲」主食霉菌 最愛潮濕環境

廚房長時間潮濕又溫暖，空氣不流通的環境很容易會滋長很多小昆蟲。樓主形容小昆蟲的身型細小，就算用手機拍照，都要放大多倍才能見到它們真身。滅蟲專家任永強表示，從圖片看來，網民家中的害蟲是「跳蟲」，因為它們多會彈跳移動因而得名。

跳蟲，一般生活於潮濕的環境，並以霉菌為主食，所以它們的出現絕大機會是環境太潮濕引致。

跳蟲移動時會彈跳，最喜歡生長於潮濕有霉菌的地方。（資料圖片）

廚房跳蟲｜3個途徑闖入屋

跳蟲雖然是家居害蟲，但絕大部分蟲害的個案都是由人主動帶它們入屋。任永強稱一般來說，跳蟲是經3個途徑入屋：

1. 家居裝修工程

裝修工人將未經消毒的木板帶入屋，而木板中有蟲卵，在合適的溫度和濕度時會孵化。

2. 經盆栽入屋

因為跳蟲會躲藏在濕潤的泥土內，遇上合適環境例如廚房和浴室等可滋養霉菌的地方，就會跳入室內，並且大量繁殖。

3. 送貨紙箱

隨著網購平台普及，愈來愈多人會直接將貨品放入屋內，紙箱是跳蟲窩藏的地方，一不留神就會令它們在家中大量繁殖。

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跳蟲單性繁殖 產卵年達7次1個月可成蟲

跳蟲的繁殖速度高，在攝氏20至28度，相對濕度達80%的環境下，一年最多可產卵6至7次，1至2個月就可以由蟲卵蛻變成成蟲。任永強表示曾接下一個跳蟲的個案，家中有多達數千隻跳蟲，場面十分嚇人，最後要出動滅蟲公司協助才可完全清除。

跳蟲可以在短時間入侵家居，除了因為它們繁殖率高之外，它們還有一個優勢。任永強指跳蟲可以單性繁殖，一隻雌蟲可以在沒有交配的情況下自我繁殖，令蟲害可以迅速惡化。

跳蟲可以單性繁殖，而且一年最多可以產7次卵，以極快的速度繁殖。（資料圖片）

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廚房滅蟲方法｜漂白水反令蟲害惡化 除霉最重要

跳蟲憑著自身繁殖的優勢，可快速入侵廚房、浴室等地方。不過任永強表示，若然它們的數量仍在可控制的範圍內。

1. 先用殺蟲水，噴灑蟲害的患處。

2. 滅蟲後再注入除霉劑。

3. 斷絕它們的食物供應。

重複以上步驟，1至2天就可以解決問題。



除了殺蟲水之外，很多市民都會用漂白水清潔，不過任永強指漂白水不單止無法殺死害蟲，更有可能令蟲害擴大。他說：「跳蟲不怕水，用漂白水更會散走它們，令它們可以在家中其他地方繁殖。而且漂白水有腐蝕性，會令木地板發黑腐爛，反而增加跳蟲躲藏的位置。」

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