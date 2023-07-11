廚房除蟲｜檐蛇不請自來只為1種味道 專家教輕鬆驅除2材料是天敵
網上經常流傳，家中有檐蛇（四腳蛇）代表會少昆蟲入侵，更有市民甚至會網購檐蛇回家中飼養。有滅蟲專家表示，雖然檐蛇是益蟲，但是不是所有人都歡迎它們入屋「除蟲」，其實只需2種東西便可輕鬆「請走」它們。
檐蛇又名壁虎或「四腳蛇」，常見於香港的居所，它們主要捕食身型比它們細小的昆蟲，例如小曱甴、蜘蛛等，不過它們樣子不太討好，就算檐蛇是益蟲，部分市民亦不太喜歡它們在家中出現。
受霉味吸引 檐蛇出現家中或有蟲患
想檐蛇在家中尅制昆蟲，它們卻可遇不可求，滅蟲專家任永強表示，檐蛇一般會從窗邊爬入屋，如果鄰居家中有檐蛇出沒，多半會爬到其他人的家中產卵。「檐蛇對味道很敏感，特別容易受發霉味道吸引，如果家中有小昆蟲，更可令它們逗留並繁殖，所以如果發現有檐蛇的蹤跡，很可能是因為家中發生蟲害。」
一年產卵一次 最大約長3吋
任永強續指，如果家中蟲害嚴重，即代表它們的食物充足，它們亦生長得較好。檐蛇一般最長可達3吋，相當於成人半隻手掌。不過，見到檐蛇亦毋須擔心，因為它們一般不會主動接觸人，而且繁殖率不高，「一般而言，檐蛇每年只會產卵一次，每次約6至7粒卵，但當中只有約一半可以生存，所以對人的生活不會造成影響。」
怕苦、怕辣 自然材料驅蟲有法
雖然檐蛇是益蟲，可以有效降低家居蟲害，甚至有人不惜工本，網購天然「滅蟲專家」進駐。不過任永強表示，就算在家放養買回來的檐蛇，它們都未必可以適應家中的環境而離開，所以表示不應胡亂相信網上的傳銷。另一方面，檐蛇的樣子不討好，所以有部分人都不想它們在家中「長居」。任永強指，檐蛇怕辣和怕苦的味道，所以若然想驅走它們，可以將辣椒或苦瓜榨汁，加入清水稀釋之後再噴灑至它們經常出沒的地方，久而久之它們就會離開。
按圖看檐蛇小百科
檐蛇一般會從甚麼途徑入門？
檐蛇是一種益蟲，會被霉菌所吸引，一般會從窗外爬入，如果鄰居有檐蛇，就很有可能從他們的家中爬入屋內...詳情按此。
有甚麼方法可以驅除檐蛇？
檐蛇是一種益蟲，會消滅屋內的害蟲，不過樣子不討好，有機會嚇壞屋企人，專家指可以用辣椒或苦瓜榨汁加水再噴灑到它們出沒的地方...詳情按此。