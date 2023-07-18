消委會壓力煲｜特福$3088與北極$898總評一樣　煲紅豆沙8款煲唔腍

撰文：黃偉麟
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電壓力煲以高效能見稱，聲稱可高速烹煮美食並節省能源。消委會測試了10款電壓力煲的電氣安全、效能及內鍋的耐用程度，結果發現烹煮兩款菜式表現參差，而且整體烹煮時間不短，自然降壓平均需逾半小時。

消委會今期測試了10款電壓力煲的電氣安全、效能及內鍋的耐用程度。（消委會圖片）

消委會測試了10款電壓力煲

今次測試的10款電壓力煲包括：飛利浦PHILIPS、尚朋堂、 法國特福、 Smartech 、北極 、寶康達 、樂聲、德國寶、普樂氏及美的，價錢由$799至$3088不等，當中8款達4星評分，只有普樂氏及美的只達3.5星評分。

升降壓需時長 未能達至省時

電壓力煲需先進行升壓，當鍋內的壓力升至預設的壓力後，才開始進行烹煮。到了完成烹煮後，電壓力煲便會進行排氣及降壓。電壓力煲烹煮不同食物的整體時間差異頗大，要視乎產品的升壓及降壓設計、食材的類別、分量、烹煮模式及預設烹煮時間等而有所分別。然而，降壓可分自然降壓及手動降壓，自然降壓所需的時間會因烹煮模式及產品設計而各有不同，部分型號的降壓時間逾半小時，降壓時會利用餘下的熱力及壓力進一步烹煮食材。

電壓力煲的運作原理

電壓力煲利用物理學上氣壓與液體沸點成正比的原理操作，以膠圈密封使煲內的氣壓在加熱過程中升高，水的沸點亦相對提高，從而增加煮食溫度，縮短烹煮時間並節省能源。由於內鍋是密封的，水分流失極少，使用者或較難掌握烹煮的進度。

按下圖看10款電壓力煲測試結果及評分：

+16

煮紅豆沙8款表現欠佳

消委會測試煮紅豆沙方面則表現參差，「尚朋堂SPT」及「北極FRIGIDAIRE」烹煮的紅豆沙口感較豐富且均勻，其餘8款樣本可能由於其豆類預設的烹煮時間較短，紅豆的生熟程度不一，更未能把所有紅豆完全煮熟，而寶康達的效果最差。

煮紅豆沙表現欠佳，部分更未能把所有紅豆完全煮熟。

電壓力煲較快較節能　煲湯較清澈

利用電磁爐以滾湯方式煲螺頭雞湯，整體烹煮時間需約2.5小時，耗電約1,964瓦小時，而使用電壓力煲的平均烹煮時間約1.5小時，耗電量為423瓦小時，所用時間及耗電分別相差0.67倍及3.6倍，使用電壓力煲較用電磁爐以滾湯方式煲的湯水，會比較清澈。以電磁爐滾湯方式煲湯，水分會隨蒸氣而流失，故用水量亦較多，但湯水的色澤及味道會較為濃郁。

使用電壓力煲的平均烹煮時間約1.5小時，耗電量為423瓦小時。

烹煮速度差異大　但溫度頗均勻

消委會量度各樣本烹煮4款菜式合共所需的時間，包括升壓、烹煮及降壓的速度，由於升壓及降壓需時，故烹煮時間不似預期。各樣本烹煮紅豆沙需時由40分鐘至90.2分鐘不等，而煲螺頭雞湯則需62.9分鐘至99.5分鐘，較用明火快。但烹煮瑤柱肉碎粥平均需時約57.1分鐘至77.7分鐘，未必較用明火烹煮為快。

各菜式烹煮完成後，再測試食物的中心及煲內4個角落的溫度，5個位置量得的溫度差異愈少，表示食物溫度愈均勻。消委會測試發現，各樣本烹煮的4款菜式所量得的平均食物中心溫度均超過85°C，而食物的不同位置的溫度差異亦沒有超過7°C，溫度分布頗均勻。

電壓力煲耗電量低　內鍋通過耐用測試

各樣本烹煮4款菜式的整體耗電量頗低，均少於1000瓦小時，即不多於1度電，而且全部通過過該6項電器安全測試，包括防觸電保護、溫升、結構、非正常操作、接地措施及絕緣距離等。

完成烹煮測試後，消委會再進行內鍋耐用測試。烹煮後以清水浸洗內鍋，令溫度突然急速下降，重複以上步驟25次，檢視內鍋有否變形。結果顯示全部樣本鍋均通過耐用測試，沒有出現變形。

消委會選購及使用貼士

1. 應按家庭人數、烹煮食材的分量及大小來揀選合適的容量。
2. 電壓力煲的輸入功率普遍頗高，不應與其他高耗電量電器共用同一插座。
3. 切勿用力拉扯煲蓋的膠圈，否則有機會出現變形而影響密封功能。
4. 使用前應檢查排氣孔及浮子閥孔是否暢通。
5. 不應放入超過建議容量的食物，並要預留足夠的空間以容納蒸氣。
6. 確保四周有足夠的散熱空間及有人看管的情況下使用。
7. 切勿使用金屬製的刀具或尖銳的器具，以免刮花塗層。
8. 烹煮食物或降壓過程中，慎防被排出的蒸氣燙傷。
9. 應待浮子閥下降後，即鍋內的壓力已完全釋放，才打開鍋蓋。

電壓力煲的運作原理是？

電壓力煲利用物理學上氣壓與液體沸點成正比的原理操作，以膠圈密......

電壓力煲與電磁爐相比哪個比較節能？

使用電壓力煲的平均烹煮時間約1.5小時，耗電量為423瓦小時.....

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