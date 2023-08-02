廚房裝修｜網民抖音分享新居被公審　居屋不可改廚房、拆廚房門？

公屋拆牆是否犯法？近日有網民在抖音分享新居入伙影片，被連登討論區眼利網民發現其廚房門及間隔牆疑被拆除，認為事主隨時被要求還原，並謂「依家啲租戶真係大膽」。不過，其後事件迎來大反轉，有網民指該單位為青富苑居屋而非公屋，而目前事主已經將抖音影片刪除。究竟公屋可以拆牆嗎？居屋和公屋條例又一樣嗎？



網民抖音分享新居被公審 涉將梗廚改開放式廚房違規

按圖即看網民分享改建新居影片截圖：

從事主分享的影片可見，單位為兩房一廳一廚一廁的間隔，廚房則為開放式廚房，採用雙頭電磁爐煮食，旁邊則為客廳，客廳前後各有一間房。不過，從青富苑的平面圖所得，原先的間隔為開放式單位，無房戶型，廚房亦非開放式廚房而是梗廚。事主疑將廚房間隔牆及門拆除，並建牆區分客廳和房間位置。

有連登網民質疑，無論是居屋或公屋單位，拆廚房牆壁和廚房門均屬違規，並謂「拆咗唔會影響結構問題，但唔係你想點拆都得」。不過有網民則持相反意見，指居屋不受規管，只要廚房並非以明火煮食，毋須申請改建開放式廚房。（請按下圖）

不論明火或無火 改建開放式廚房均須申請

居屋住戶在入伙前都會獲發一份居屋裝修指引，提供居屋裝修限制及注意事項。居屋同樣需要跟從大廈公契，涉及結構性危險的裝置（例如：主力牆、橫樑）不可拆除。

不過，居屋在裝修改間隔上自由度較大。居屋的廚房門可以自行拆卸，惟所有拆牆工程需要入則取得屋宇署同意。至於像事主般將梗廚改建成開放式廚房，則須先向屋宇署入則申請，並依照防火條例加設合適防火設備才可改建，在未經同意下改建則屬違規。

按圖即看開放式廚房必備防火設備：

根據《2011年建築物消防安全守則》，並無規定開放式廚房必須使用明火還是無火煮食，只要將煮食爐安裝於配備可打開的窗戶及相關防火設施的空間，即可採用明火煮食。若開放式廚房已符合有關的樓宇設計、改裝及防火要求，並經過屋宇署審批，不論明火或無火煮食均為合法。

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公屋廚房不允許改動 房委會可終止單位租約

至於由房屋署編配給租戶的公屋單位，則會將提供的固定裝置分為甲、乙、丙三類。甲類為不允許自費改動的固定裝置；乙類為須事前要得到房委會批准才可自費改動；丙類為事前毋須得到房委會批准便可自費改動。（請按下圖）

公屋廚房、隔火門、框及小五金（大門及廚房門）等，屬於甲類固定裝置，為不允許自費改動的固定裝置。至於廚房、廁所以外的非結構內牆、非隔火門等，則屬於乙類固定裝置，改動前需要先獲得批准。

換言之，拆廚房牆和改建廚房均屬於違規行為。如發現租戶在單位內作違規改動，租戶須自費糾正或還原。房委會亦可執行租約管制行動，發出遷出通知書終止單位的租約。不過指引亦有訂明，可考慮殘疾人士提出的甲類固定裝置之改動申請。