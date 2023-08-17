姐姐關注組｜菲傭煎魚玩電話變火燭燒傷僱主！1原因要畀錢送佢走

為何家中必備消防用品？早前有網民於Facebook群組《聘請工人姐姐關注組》發文，指聘請了菲傭照顧家庭的日常起居飲食，不過卻因為菲傭的疏忽導致了一場意外，更燒傷了僱主。雖然消防設備未必是大家會想到要為家中添置的物品，不過，一旦發生意外，卻是一家人的最大保障。



菲傭煎魚玩電話唔睇火 導致事主手部嚴重燒傷

事主在帖文開首便怒斥因為菲傭的疏忽導致自己嚴重燒傷。她表示由於菲傭只能食魚，所以經常要分開煮飯，菲傭亦習慣大火煮食，以及在煮食過程中離開廚房，事主則經常提醒她要注意安全。

意外發生當日，事主因為放假便與孩子多睡一會，而菲傭則一如既往在早上9點開始煎魚，同樣在大火煎魚的過程中離開廚房，走入房間玩手機遊戲，直到廚房燒到熊熊烈火，有黑煙飄出，才放下手機。

恐爆炸事主自行救火 菲傭急清理案發現場

菲傭發現火勢難以控制，便大叫事主幫忙。事主指當時火苗已經燒到抽油煙機，幾乎要蔓延到其他家電，恐怕會爆炸。由於情況非常危急，加上家中有幼兒，事主決定自行救火，而菲傭從頭到尾則只站在遠方等待事主的救援。（請按下圖👇👇👇）

最後事主成功撲熄火種，但卻不幸燒傷手掌需要住院，情況嚴重。不過菲傭卻沒有因此對事主感到抱歉，反而是在事主留院期間清理廚房案發現場，令事主難以追究。

事主慨嘆法律無保障「親手俾錢送個兇手翻菲律賓」

事主指該菲傭「害了她的一生和整個家庭」，表示解僱菲傭時更要按照法例支付菲傭回國的機票，形容等同「自己親手俾錢送個兇手翻菲律賓」，無奈慨嘆現時所有法律只保障外傭，不知有甚麼方法保障僱主。

每年3萬宗樓宇火警 常備２消防用品保障家居安全

事實上，家居意外引發的火災非常常見，消防處數據亦指出，近年全港樓宇火警維持每年約3萬宗，認為市民防火意識需要加強。只要家中常備消防用品，亦可大大保障自己和家人的安全，而最常見的家居消防設備則是手提滅火筒及滅火氈，一般可在專門售賣消防火安全設備的店舖或消防工程公司購入。

手提滅火筒非個個有用 乾粉滅火筒可灌救家電火警

手提滅火筒的種類繁多，每種都有其撲滅的火警級別。消委會則指，乾粉滅火筒較適合家居使用。乾粉滅火筒能應付A類（即紙張、紡織品、木料、膠料等）、B類（即易燃液體、燃油、溶劑、油脂等）、C類（即電器、摩打、電掣等）的火警，一般因家電引起的火警，則可使用乾粉滅火筒撲滅。而水劑滅火筒、泡沫滅火筒則不適合用以灌救燃燒中的電器，否則會引起觸電風險；二氧化碳滅火筒以難以完全撲滅燃燒中的紙張或布料。

廚房火警多因滾油引起 滅火氈可隔絕空氣撲滅火種

滅火氈適用於煮食時發生的火警。廚房火警往往是因為燒著鍋具中的滾油而引起。若以水灌救會令火勢加劇；若鍋中油量多，以滅火筒撲滅油火即會令鍋具中的滾油濺出而引發危險。因此，若在安全情況下，市民可使用滅火氈蓋於火種上以隔絕空氣，待完全熄滅及降溫後再移除。不過需要注意在使用前應先關掉供電總掣和拔去插頭。此外，滅火氈亦可用以撲熄身上衣服的火種，亦可用作包裹身體逃離火場。

手提滅火筒以及滅火氈有助撲滅小型家居火警，防止火勢蔓延。不過市民需要切記，只有遇上小型火警、在安全又有把握的情況下，市民才應嘗試自行撲救，切勿為撲救而延誤逃生。