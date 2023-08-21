急凍雞翼死白仍可吃嗎？食安2招避免買到「凍燒」肉類+教揀靚雞翼

急凍雞翼應該如何選擇？近日有網民於Facebook群組《超市優惠關注組》發文，表示經常在超市看到某部分還沒有過期，而且包裝完好的急凍雞翼，肉色卻特別死白，於是詢問網友是否已不適宜食用。為何急凍雞翼肉色會有不同？又應該如何選擇？



超市急凍雞翼顏色死白 網民：可能雪咗半年以上

事主續問這種顏色死白的急凍雞翼是否曾經過溶雪的步驟？有網民表示因為冷藏肉會令水分流失，肉色便會變得灰白；有網民則認為是雪藏太久而導致，並謂：「（急凍雞翼）去到你面前有可能雪咗半年以上」；有人則認為是太近雪櫃出風口，才會導致表面結冰。有不少網友均表示「一定唔買」、「有得揀就唔好買巴西肉」。

急凍雞翼呈白色為「凍燒」 影響品質惟無食安風險

一般而言，雞翼表面應該呈現粉紅或鮮紅色，但超市不少特價急凍雞翼則會呈現白色。這是因為生肉在冷凍過程中，肉類本身的水分會結冰變成冰晶，雪藏時間愈長，冰晶聚集便會變大，從而撐破細胞膜，令肉類無法鎖住水分，肉裡面的脂肪會因為與空氣接觸而氧化，導致形成灰白或棕色的色澤，這種情況亦稱為「凍燒」。（請按下圖👇👇👇）

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食安中心表示，肉類等食物如貯存於攝氏零下18度或以下的雪櫃冰格內，一般可以保存6至12個月。不過雪藏太久的雞翼相對不新鮮，在口感、味道上也會有差異，甚至會有「雪味」或腥味。不過食安中心則表示，「凍燒」肉類雖然會影響食物品質，但並無食物安全風險，凍燒的部分亦可按自身需要在烹煮之前或之後除去。

避免「凍燒」肉類選擇真空包裝 雞翼產地影響肉質

要避免買到被「凍燒」的肉類，市民可以選擇新鮮而非冷藏的肉類，亦可以選擇採用真空包裝的肉類，以避免肉品接觸空氣，因凍燒現象影響肉品品質。此外，在採購雞翼時，應避免購買有瘀血的雞翼，並選擇雞翼表面呈粉紅或鮮紅色、雞皮完整且大塊的雞翼。（請按下圖👇👇👇）

香港進口雞翼多為巴西、瑞典、泰國等，而最常見的產地都是巴西，更是港人的熱門選擇，皆因巴西雞翼「大件夾抵食」，不過巴西雞翼肉味較淡、肉質較結實；至於泰國雞翼，尺寸雖然偏小，但雞味濃厚，亦是不少人的首選；而美國及法國出產的雞翼肉質同樣香滑鮮美，雞味濃郁，而且大大隻，不過價格則相對昂貴。

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