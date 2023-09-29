行街市｜紅磡街市現本灣大鷹䱽！大廚4招揀靚鷹䱽大細條點煮最好?

紅磡街市｜今次記者走訪九龍區一個極為方便的街市，就是鄰近黃埔的紅磡街市。這個街市佔地面積與瑞和街市接近，不過名氣不大，也較少網友談及，反而其熟食市場在網上較多人討論。

攝影：黃偉麟



紅磡街市地點方便，於港鐵黃埔A出口，步行約2分鐘便到。（網上圖片）

紅磡街市有大約十多檔冰鮮魚檔及約十檔活海鮮檔。（攝影：黃偉麟

紅磡街市冰鮮魚選擇多 紅衫魚$20/3條，池魚$15/7條

紅磡街市大概是指紅磡市政街市及周邊的店舖，紅磡街市於港鐵黃埔A出口，步行約2分鐘便到。海鮮檔都集中於市政街市地下，約有十多個冰鮮魚檔及十個活海鮮檔，但與北河街或楊屋道街市相比，較少平價海鮮出售，冰鮮魚也是以両計算。

這裡的冰鮮魚檔部分沒有標名價錢，只有一至兩檔有平價冰鮮魚出售，青根魚$20/5條，紅衫魚$20/3條，池魚$15/7條，黃花魚$35/2條，相信已經是最便宜了。另外，瓜核鯧$72/斤，馬頭魚$64/斤，海黃花魚$56/斤，扯旗鱲$56/斤，大海中蝦$148/斤，草蝦$98/斤，價錢的確較北河街或楊屋道街市貴。

按下圖看紅磡街市有哪些海鮮：

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尋找2斤以上本灣大鷹䱽 鮮味非進口貨可比

紅磡街市不乏鷹䱽的蹤影，可是要找2斤以上的本灣大鷹䱽，只有2檔供應。當中海鮮檔的負責人指，他所出售的是本灣大鷹䱽，絕對不是東南亞的進口貨，因為進口的大鷹䱽，會急凍超過1個月以上，他續指會令鷹䱽失去應有的鮮味，而且眼睛會混濁及凹崁，魚鰓變灰紅色，魚肉亦不結實。他所售的本灣大鷹䱽$15/両，他所售一條2斤重約$500。

按下圖看紅磡街市有哪些鷹䱽：

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大廚雷師傅教4招點揀大鷹䱽 魚鱗愈多愈新鮮

之前在香港街市海鮮魚類研究社的影片中，社長曾教導網民，新鮮的大鷹䱽，身上的魚鱗應可保留，而魚鱗脫落露出白色的表皮，則代表較不新鮮，帶魚鱗的大鷹䱽可索價$30/両或以上。高級會所行政總廚雷啟裕師傅不約而同給予同樣的答案，他指大鷹䱽上水即死，很難有活貨，身上的魚鱗保留得較多，代表較新鮮，大條的鷹䱽因為肉質較結實，最適合用作炒球，如果是香煎或蒸，換上較平的細鷹䱽，8至10両左右的會更化算。

挑選鷹䱽的方法很簡單，除了看鱗的脫落程度，還要看魚眼常是否明亮，有沒有凹崁，按下去肉質是否結實，魚身是否夠硬淨，鰓是否還保持鮮紅色。他還建議盡量買原條的大鷹䱽，除非是親眼看到魚檔原條斬件出售，否則這些斬件貨有機會存放了一段時間，並不建議購買。

白䱽$6両比鷹䱽平一半 身薄肉嫩滑宜清蒸

另外，如果想食平一點，雷師傅建議轉食白䱽，也是不錯的代替品，白䱽的價錢較便宜，約$6/両左右，較鷹䱽便宜至少一半，而且身型細及魚身較薄，其肉質會比較嫩滑最適宜清蒸。

高級會所中菜行政總廚雷啟裕師傅。（受訪者提供）

按下圖看雷師傅教揀大鷹䱽：

菜檔推薦新鮮紫蘇葉 蒸魚蒸排骨可提鮮

菜檔位置紅磡市政街市的地下，即海鮮檔的後方，記者看到菜檔正在處理一種紫色的蔬菜，好奇一問，菜檔阿姐指這種是新鮮紫蘇葉，平常是乾貨的紫蘇葉，大家食大閘蟹時就見得多，新鮮的紫蘇葉真的不常見。阿姐二話不說，便搓擦新鮮紫蘇葉給我們聞，其氣味的確獨特。

菜檔阿姐指新鮮紫蘇葉是用作香料用途，可以炒菜或作沙律時加入，用法與羅勒葉相近。如果中式用法，則建議用來蒸淡水魚或肉類，紫蘇葉可以去除淡水魚的泥味及魚腥，另外，放在肉上可以減去油膩感。

記者結果買了$5紫蘇葉，菜檔阿姐指分量可以用2至3次。晚上並加在三鬚魚上蒸，雖然蒸出來帶有淡淡紫蘇葉的清香，但與魚肉有點格格不入的感覺，可能用回淡水魚會較合適，另外，菜檔阿姐所建議的蒸肉類，餘下的一半記者下次會試試用來蒸排骨。

按下圖看菜檔介紹新鮮紫蘇葉：

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以上價格日期：2023年9月26日10:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

