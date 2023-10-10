青光眼｜40歲以上女性患青光眼風險高　4大飲食禁忌避免太鹹太肥

香港約有12萬名青光眼患者，而40歲以上就有5%人患有青光眼。目前青光眼是無法根治或恢復視力，但只要及早進行青光眼檢查，以及注意飲食上的禁忌，就可以減緩問題的出現。



青光眼是指眼球壓力過高而造成眼後房視網膜及視神經上纖維逐漸損壞。（網上圖片）

青光眼的成因

青光眼是指眼球壓力過高而造成眼後房視網膜及視神經上纖維逐漸損壞。亦有患者的眼壓處於正常範圍，但視神經仍承受不了壓力而受損，影響視力。早期的患者視野會慢慢由周邊開始損失，最後至剩下中央部分。如果沒有適當的治療，視力會逐漸減退甚至失明。青光眼無明顯徵狀，一般難以察覺，發現時視野已經收窄。當中女性患上急性青光眼的風險較高，特別是中年及女性長者。

現時全球有超過一千萬人因為青光眼而完全失明，世界眼科組織估計到2040年，將會有超過一億人患上青光眼，只要名及早進行青光眼檢查，以及注意飲食上的5大禁忌，便可以減緩青光眼惡化的問題。

女性患上急性青光眼的風險較高，特別是中年及女性長者。（網上圖片）

青光眼4大飲食禁忌

1）不宜進食太鹹食物

進食太鹹會導致高血壓，高血壓會加速破壞眼睛的血管，並加速青光眼的發生。謹記少鹽、味精及豉油，這些都是預防青光眼的一些禁忌。

進食太鹹會導致高血壓，並加速破壞眼睛的血管。（網上圖片）

2）避免飲咖啡

最好就是避免飲咖啡，因為咖啡含有咖啡因，會直接影響眼球的液態體上升，最終導致高眼壓症狀。高眼壓會壓迫視覺神經，是青光眼視力模糊和惡化的主要元兇。

咖啡因會直接影響眼球的液態體上升。（網上圖片）

3）避免反式脂肪食物

避免進食反式脂肪食物，因為膽固醇不利眼晴，並會引起血栓，而血栓會隨著血流動，流動到眼睛時會引起眼睛附近血管堵塞，並破壞視覺神經。

膽固醇不利眼晴，並會引起血栓，會引起眼睛附近血管堵塞。（網上圖片）

4）忌食簡單碳水化合物

簡單碳水化合物容易被身體快速地消化和吸收，身體內的血糖就會迅速上升，從而導致青光眼患者的血壓和眼壓飆升。白米飯、白麵包、餅乾、饅頭，麵條、蛋糕、果汁等等都是簡單碳水化合物的來源。應該攝取複雜碳水食物，如糙米、穀物類、豆類等食物。

簡單碳水化合物令血糖迅速上升，從而導致青光眼患者的血壓和眼壓飆升。（網上圖片）

參考資料：EC EYE／貓一下