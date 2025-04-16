靜觀星球情緒教育程式　瑜伽導師分享減壓錦囊為學生裝備心靈彈藥

近年青少年精神健康問題備受關注，為支援學界推動青少年情緒健康，《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education推出遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」先導計劃，鼓勵學生每日進行10分鐘的靜觀練習，以提升他們的抗逆力。



程式除了提供情緒相關文章和記錄心情等靜態活動助學生正向價值觀外，亦邀請到瑜伽導師鄭資姿錄製靜觀運動影片和提供減壓小錦囊，協助學生從不同方面培養日常靜觀習慣。



瑜伽導師鄭資姿將會在靜觀星球情緒教育程式分享瑜伽示範片段和減壓錦囊。

鄭資姿目前正於倫敦國王學院（King's College London）攻讀應用神經科學碩士學位，於神經科學、精神健康及心理工作方面有著深厚的學術背景和研究經驗。早前專注於香港藝術發展局贊助的跨界別研究項目「醒覺元宇宙」，透過遊戲化的方式吸引年輕人對靜觀練習、瑜伽和神經科學的興趣。她亦於十年前到印度接受瑜伽導師訓練，並在過去十年間走訪亞洲多個國家學習靜觀和瑜伽等修行方式。

應《香港01》邀請，鄭資姿作為「靜觀星球」項目的神經科學與身心發展顧問，主要為項目提供針對學生的減壓小錦囊，靜觀與瑜珈指導。

難忘在印度示範瑜伽動作幾乎抽筋

自2014年起，鄭資姿跟隨印度瑜伽大師學習瑜伽，並曾隨師傅前往瑜伽的起源地印度接受訓練。她接受訪問時分享訓練期間難忘有趣的經歷，當時師傅獲邀於電視節目介紹瑜伽，她和其他徒弟則負責示範不同動作，期間由於師傅講解瑜伽的益處說得起勁，一度忘了叫徒弟轉換動作，以致她在示範期間幾乎抽筋。

她又分享曾有一位瑜伽導師要求她在張開眼睛的情況下進行冥想，過程維持了約一小時，當時感覺很辛苦，但現在回想起來亦是一段難忘的體驗。

鄭資姿說，不同的瑜伽和冥想導師有不同的修練背景和教法，認為大家可以持開放的態度作不同嘗試，然後自我調節，當技巧成熟後便可與他人分享，「幫助他人得到身體與心靈上的轉變是一種很美好的感受」。

「靜觀星球」遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

鄭資姿透露，首次試玩「靜觀星球」就被遊戲中輕鬆的音樂和可愛的角色吸引，「我很久也沒有感受到變回了小朋友的滋味」，使她對故事的後續發展充滿好奇，促使她參與是次項目。她認為，靜觀星球的人物設計、故事和題材能有效使兒童的大腦處於輕鬆而集中度高的狀態，相信在這種狀態下能有效吸收和學習靜觀、神經科學和減壓的知識。

分享減壓小錦囊調節身體壓力反應

除了錄製瑜伽教學影片外，鄭資姿亦會在「靜觀星球」分享多個減壓小錦囊，包括在進食時學習用心感受食物，利用五感（視覺、觸覺、聽覺、嗅覺及味覺）探索食物帶來的細微感受，從而訓練感官意識；以及練習深呼吸技巧來調節身體的壓力反應等等。

她分享稱，透過神經科學接觸到很多有關精神科和心理學的研究，以及了解大腦的生物機制，相信可幫助這兩個範疇的研究進一步推進和接軌。她亦正在研究靜觀和瑜伽的生物機制，了解兩者的臨床應用和對不同疾病和心理病的效用。

鄭資姿認為，懂得如何應對壓力十分重要，因此希望透過有趣的方式吸引學生練習靜觀，為年青人裝備「心靈彈藥」，日後遇到各類型壓力和挑戰時，便可隨時運用學習到的技巧幫助自己舒緩，防止壓力爆煲。

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「靜觀星球」鼓勵學生每日進行約10分鐘的靜觀練習、觀看認識情緒短片等，完成任務學生可獲得「星球能量」以換取不同的小精靈，及發展星球上的建築，透過遊戲化和獎勵，協助學生培養日常靜觀習慣。

全方位支援學校 推動情緒教育

項目現時正積極招募學校參與，並預計於9月正式推行，分批開發各個章節予學校，配合學校不同教學需要，以及各界專業交流合作。此計劃適用津貼包括「校園 • 好精神一筆過津貼」、「家長學生 • 好精神一筆過津貼」、一筆過家長教育津貼。如有興趣可以「帶校查詢-靜觀星球」為標題電郵至「education@hk01.com」，亦可透過Whatsapp/電話 : 3582 8747 或點擊連結填寫表格報名，聯絡《香港01》代表黃先生查詢詳情。