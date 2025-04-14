靜觀星球APP邀城大研究生團隊追蹤數據　提供專業知識與支援

《香港01》旗下「01教育」與「01親子」，聯同Re:learn Education推出遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，鼓勵學生每日進行靜觀練習，讓學生認識情緒，提升抗逆能力，並希望推動大眾關心學生壓力及相關議題。 為了讓程式更全面照顧和貼合學生的需要，《香港01》邀請香港城市大學社會及行為科學系的一個五人研究生團隊合作，就靜觀與促進學生心理健康和正念特質關聯性進行量化調查，追蹤項目在提升學生心理健康和正念特質的效能。



研究團隊接受訪問時表示，「靜觀星球」程式以青少年為對象，以靜觀結合遊戲設計的方式非常前沿，故吸引他們參與是次的項目研究，探討靜觀練習對青少年心理健康和正念特質的影響，從而檢視這是否一個有效的介入方法。團隊又相信，「靜觀星球」計劃不論對學校、家庭或社會都會有所裨益，定能對心理健康和正念特質和靜觀研究領域作出貢獻。



《香港01》邀請香港城市大學社會及行為科學系的一個五人研究生團隊合作，探討使用靜觀練習對青少年心理健康和正念特質的影響。（鄭子峰攝）

本港近年接連發生與青少年精神健康相關的案件，學童精神健康問題備受關注，社會上更出現對年輕人抗逆力低的批評。因此，團隊認為針對青少年進行心理健康和正念特質和心理健康的研究尤其重要。他們表示，青少年正值身心發展改變的階段，面對學校和社會的期望，以及強調競爭的大環境氛圍等壓力因素，難免出現精神困擾。然而，青少年是社會未來的主人，社會應多關注他們的精神健康發展，協助他們提升心理健康和正念特質，覺察自己及他人的情緒，在遇到困難時懂得求助。同時，同輩間能夠進一步辨識朋友的情緒，向他們提供協助，建立朋友同儕間的砥礪互助亦非常重要。至於如何達成這些目標，就成為重要研究的課題。

團隊認為「靜觀星球」項目非常前沿，吸引他們參與是次計劃。（鄭子峰攝）

研究結果助開發者改良程式 具學術意義

五人團隊是來自城大社會及行為科學系心理學社會科學的碩士學生，成員背景多元，分別來自香港和澳門等地，職業遍及社福和商界。他們希望透過探討使用靜觀練習對青少年心理健康和正念特質的影響，檢視這是否一個有效的介入方法。

對於如何把學術研究轉化為實踐，幫助學生改善情緒健康和抗逆力，團隊認為透過科學而系統的研習結果，可以破除偏見，更準確地找出問題及有效的解決方法，而研究結果正正可以提供有用的資料，協助大眾作出更好的選擇。不過，即使研究結果發現程式的方法不似預期，也能協助開發者參考繼而作出改良。團隊強調，這正是學術研究的意義。

「靜觀星球」遊戲整體設計風格為3D可愛風，配合柔和的背景音樂和特效，吸引學生每日使用學習不同情緒、進行靜觀練習和記錄每日心情。

遊戲結合靜觀練習模式 養成記錄情緒的習慣

團隊將會就項目作出前後比對量性研究，透過量度使用者使用靜觀星球軟件前後的心理健康和正念特質變化作出分析，以評估使用這個應用程式的效果。團隊預期，這種隨時隨地與遊戲結合的靜觀練習模式，能為青少年的心理健康和正念特質發展帶來正向的轉變，希望青少年能透過情緒日記及靜觀練習認識情緒，養成記錄情緒的習慣，以至接納自己的情緒，再進一步，建立動力去發展自己一套應對情緒的策略。

團隊又說，這個研究肯定會對心理健康和正念特質和靜觀研究領域作出貢獻，並在現代教育實踐和心理健康干預的背景下，觸發心理健康和正念特質和靜觀研究與人機互動技術之間的相互作用，對香港的新世代有着重要意義。通過遊戲化催化劑，利用尖端技術來提升青少年的整體心理健康。

全方位支援學校 推動情緒教育

項目現時正積極招募學校參與，並預計於9月正式推行，分批開發各個章節予學校，配合學校不同教學需要，以及各界專業交流合作。此計劃適用津貼包括「校園 • 好精神一筆過津貼」、「家長學生 • 好精神一筆過津貼」、一筆過家長教育津貼。如有興趣可以「帶校查詢-靜觀星球」為標題電郵至「education@hk01.com」，亦可透過Whatsapp/電話 : 3582 8747 或點擊連結填寫表格報名，聯絡《香港01》代表黃先生查詢詳情。