青年廣西文藝交流之旅團前活動　遊戲活動助參加者了解中華文化

香港廣西柳州市同鄉聯誼會及香港廣西僑界同鄉聯誼總會合辦、民政及青年事務局及青年發展委員會贊助及支持、《香港01》及眾樂基金作為策略夥伴支持的「2025廣西柳州深度文化藝術交流之旅」，早前舉辦了交流團前活動「中華文化處處尋」。活動讓青少年團員於出發前互相認識，並透過城市遊蹤探索香港富有中華文化特色的景點，從而連結稍後前往廣西參觀的一系列景點。



交流團將於4月21日至25日前往廣西，活動得到民青局及青年發展委員會的贊助及支持，參加者費用全免。



交流團前活動有多名由《香港01》安排的活動助理幫忙主持，帶領學生參加破冰遊戲。（鄭子峰攝）

交流團前活動包括介紹交流團行程，包括前往三江侗族自治縣，深入了解少數民族文化傳承與發展、與柳州市民族高中學生交流，亦會遊覽百里柳江及窯埠古鎮等景點。交流團其他重點行程包括實地考察螺霸王螺螄粉工廠，深入認識近年風行全國的廣西地道美食；以及參觀柳州工業博物館、五菱寶駿汽車製造基地，了解柳州成為廣西工業重鎮的原因。

交流團前活動有多名由《香港01》安排的活動助理幫忙主持，帶領學生參加破冰遊戲。（鄭子峰攝）

簡介環節結束後，即由《香港01》工作人員帶領學生進行破冰遊戲環節，氣氛熱鬧之餘亦助參加者迅速互相認識。值得一提的是，破冰遊戲加入了中華文化元素，例如在「以訛傳訛」環節，參加者需要傳遞與交流團行程相關景點，從中認識廣西歷史背景及最新資訊。

進入城市遊蹤環節，學生前往鑽石山志蓮淨苑，實地考察中華文化建築及歷史。（鄭子峰攝）

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之後參加者正式展開城市遊蹤，前往不同景點，參觀後回答問題和完成指定任務。景點包括前往鑽石山志蓮淨苑，認識該處的歷史、建築風格等，以及香港歷史博物館的國家安全展覽廳，從中學習不同範疇與國家安全相關的資訊。