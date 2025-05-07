廣西柳州深度文化藝術交流　探索少數民族儀傳承　了解現代化工業

由香港廣西柳州市同鄉聯誼會及香港廣西僑界同鄉聯誼總會合辦，並獲民政及青年事務局及青年發展委員會贊助及支持，《香港01》及眾樂基金作為策略夥伴支持的「2025廣西柳州深度文化藝術交流之旅」於4月21日至25日順利舉行。



活動旨在讓香港青年深入了解廣西柳州的文化底蘊與現代工業實力，透過為期五天的豐富行程，團員參觀了一系列景點，包括前往三江侗族自治縣，深入了解少數民族文化傳承與發展、亦有實地考察螺霸王螺螄粉工廠，深入認識近年風行全國的廣西地道美食，以及與柳州市民族高中學生交流，全方位體驗柳州的城市魅力。



團員走進侗族村寨中觀察少數民族的日常生活與傳統建築風貌。

參加者欣賞民族歌舞表演。

走進侗族八寨 感受民族風情

交流團從香港出發，乘坐高鐵抵達廣西柳州後，隨即前往著名的程陽八寨景區。八寨由八個侗族村寨組成，參加者漫步於侗族村寨中，親身觀察少數民族的日常生活與傳統建築風貌。當晚參加者更享用侗族百家宴，品嚐地道侗族美食和欣賞民族歌舞表演，大家在歡笑聲中感受當地村民的熱情好客。

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遊窯埠古鎮 見證傳統文化活力

交流團遊覽窯埠古鎮，品嚐美食。

翌日，交流團繼續在三江地區深度探索，來到窯埠古鎮和參觀了擁有悠久歷史的三江鼓樓與風雨橋，這些侗族標誌性建築象徵着族群精神，參與者在導賞員帶領下了解其建築結構和歷史背景。

參觀螺螄粉廠 飽覽城市風貌

交流團參觀了知名的螺霸王螺螄粉工廠。

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第三日行程回到柳州市區，團員參觀了知名的螺霸王螺螄粉工廠，了解柳州特色美食的生產過程，並品嚐了螺螄粉的獨特滋味。隨後走訪柳州工業博物館，從歷史展品中了解柳州如何從一個傳統工業城市走向現代化製造城市的歷程。參加者之後漫遊柳侯公園、柳州文廟與紫荊花博物館，並搭船夜遊百里柳江。

走進柳州市民族高中 與當地青年交流

交流團到訪柳州市民族高中。

第四日，交流團來到白蓮洞博物館，透過出土文物認識柳州古人類活動軌跡與地域演變。之後參觀五菱寶駿汽車製造基地，親身了解自動化生產線及智能製造流程，感受國家工業實力與創新精神。大會亦安排了青年文化交流活動，團員走進柳州市民族高中，與當地學生進行面對面互動交流。

走訪青雲菜市 了解柳州地道生活

交流團來到柳州青雲菜市。

踏入行程最後一天，交流團來到柳州青雲菜市，了解當地食材與飲食文化，並選購特色手信作紀念。午後，交流團整理行裝踏上返程列車，結束五天充實之旅。有份參與是次交流團的青年紛紛表示，此行讓他們深入認識了廣西柳州的城市面貌，期望日後有更多類似的交流機會。