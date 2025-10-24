教聯會愛國教育調查　學界教學多元化　教師仍面臨不少挑戰需支援

教聯會於今年10月上旬進行為期兩周的「教育工作者對推行愛國主義教育」問卷調查，共收到428份有效回覆，涵蓋中小學、幼稚園、特殊學校及大專院校教職員。港區全國人大代表兼教聯會主席黃錦良表示，是次調查結果有助了解學界在推行愛國主義教育方面的成果與挑戰。



受訪者主要於中學（41.6%）及小學（32.7%）任職，其中超過三分之一受訪者為教師，逾四分之一為中層主任，約四分之一為校長/副校長，而約三成受訪者為國民教育統籌主任。

愛國主義教育趨向多元化

調查發現，學校在日常推行愛國主義教育的方式趨向多元化。其中，「舉辦中華文化體驗活動」最為普遍佔近9成，其次為「舉辦內地交流考察」、「與內地學校締結成姊妹學校」及「在特定日子舉辦國民教育活動」。

適逢今年是抗戰勝利80周年，逾8成學校「安排學生觀看閱兵儀式」，而只有約2至3成學校舉辦抗戰相關活動。教聯會表示香港有40多處與抗戰有關的遺址，建議學校可進一步結合本地抗戰遺址開發研學路線，並增加跨學科專題研習，深化學生對歷史的認識。

教職員對愛國教育的想法、面臨的挑戰及建議

在提升學生對國情、國史、中華文化等方面興趣的方法中，最多受訪者認同的三項活動為「中華文化學習體驗活動」，「內地交流考察活動」及「參觀本地歷史文化遺蹟」。教聯會認為，結果反映體驗式學習活動較能引起學生共鳴。

至於應加強哪些課題以配合國家發展，則有近7成教師選擇「中華優秀傳統文化」，6成支持「國家創新科技的發展」。

同時，受訪者認為推行愛國主義教育面對的主要挑戰包括：「課時不足」、「缺乏互動性教材」及「人手不足」。此外，近半數教師認同「難以量度愛國教育的成效」及「專業培訓不足」。為此，近7成半教師期望政府「為學校提供不同學科及年級的教材」，約6成半希望「提供跨學科推動愛國教育的示例」及「開發互動性教材」，亦有超過5成人要求「安排到校專業培訓」。