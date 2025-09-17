施政報告2025｜愛國教育融入日常教學　深港共推紅色體驗研學路線

行政長官李家超今日（17日）於立法會發表任內第四份《施政報告》，其中着墨維護國家安全及愛國教育方面，將推廣「紅色體驗」研學新路線，加深市民和旅客對香港抗戰歷史的認識，又提出將愛國主義教育融入日常學與教，並公布《價值觀教育課程架構》定稿。



李家超表示，維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則，政府會繼續堅定不移，深入踐行「總體國家安全觀」。



政府將與深圳合作推廣「紅色體驗」研學新路線，加深市民和旅客對香港抗戰歷史的認識。（資料圖片）

全面整理修繕中共抗戰遺

李家超表示，為加深市民和旅客對香港抗戰歷史的認識，會與深圳當局合作，推廣以「中國文化名人大營救」歷史為主題的紅色體驗研學新路線；政府也會全面整理和修繕保護各區的中共抗戰遺址，並融入體驗路線和教育活動。

李家超表示，政府會推廣內地的愛國主義教育設施，將其納入特區愛國主義教育基地，推動更多學生和青年參訪。政府也會與愛國團體建立密切關係，一同舉辦更多愛國主義教育活動。

弘揚辦將設中華文化體驗館

至於上年成立的弘揚中華文化辦公室﹐李家超指，政府會打造「中華文化節」和中國通史系列展覽成為品牌項目、推進設立介紹國家發展和成就的博物館及中華文化體驗館，並會繼續推出聯繫社區的多元化活動，弘揚中華文化。

加強愛國教育 增《價值觀教育課程架構》

《施政報告》也提及要將愛國主義教育融入日常校園，包括由普及化「心繫家國」活動；持續加強《憲法》和《基本法》學生校園大使培訓計劃；設計建國歷史體驗行程；國民教育重點視學；配合更新的國家安全教育，持續為師生提供專業發展和活動；教育局亦將會公布《價值觀教育課程架構》定稿；以及完善高中中史和歷史科課程框架。

落實「愛國者治港」 全力籌備第八屆立法會選舉

李家超表示，港區國安法實施五年來，香港從「由亂到治」邁向「由治及興」，政府會繼續堅定不移維護國家主權、安全、發展利益，深入踐行「總體國家安全觀」。

李家超認為，在完善特區選舉制度和地區治理體系後，「愛國者治港」原則已全面貫徹落實，政府會全力籌備今年12月7日舉行的第八屆立法會選舉，確保選舉公平、公正、誠實和安全有序進行。