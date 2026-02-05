「AI x STEAM+01」教育盛會論壇　專家籲學界善用撥款促長期效益

《香港01》主辦「AI x STEAM+01」教育盛會於1月24日圓滿舉行，當日有多場專題研討會及嘉賓講座。其中一場探討「AI數字教育政策及未來方向」的圓桌論壇，邀請到香港城市大學協理學務副校長（數碼學習）張澤松教授、香港教育城主席李漢祥先生，以及教育局資訊科技教育策略發展督導委員會成員、救世軍田家炳學校李安迪校長，針對 AI 時代下的教育方向、學校政策以及師生角色的轉變，進行了深入的剖析與對談。



「AI數字教育政策及未來方向」的圓桌論壇，邀請到城市大學協理學務副校長張澤松教授（左）、香港教育城主席李漢祥先生（中），以及資訊科技教育策略發展督導委員會成員李安迪校長（右）對談。（夏家朗攝）

AI教育必定要做 跨學科協作成必然

論壇一開始，張澤松教授便指出推動 AI 教育，最重要的不是硬體，而是「班底」。他強調面對 AI 可能帶來的取代威脅，教育工作者必須抱持「必定要用」的積極態度。張教授又稱，各院校應建立機制進行培訓，來吸引相關學科的畢業生成為教育團隊一部分。跨學科協作已成必然趨勢，故應透過多元活動促進資訊交流，讓教育界能趕上 AI 科技發展。

李漢祥主席則從效率與質量角度出發，他視 AI 為一種能提升效率的工具，認為教育界應以接納的態度面對。事實上，AI 在教學層面上能協助備課、設計課程及評核成績，大大節省行政與重複性工作的時間；AI 亦能針對每位學生的學習進度、程度進行即時分析，實現真正的「個人化學習」。透過數據，有關當局能更精確掌握整體學生的學習趨勢，進而制定更貼合實際需求及政策。

李漢祥主席從效率與質量角度出發，他視AI為一種能提升效率的工具，能讓學生獲得真正的「個人化學習」。（夏家朗攝）

教師把關至為重要 提升效益不為用而用

李安迪是救世軍田家炳學校校長，他坦言對小學生過早使用 AI 存有保留，因為學生若缺乏紮實的知識與判斷力，盲目相信 AI 生成的內容會有反效果。

他認為教師專業把關十分重要，故使用 AI 時的目標必須清晰，不要為用而用，能夠提升學習效益的才使用。此外，亦應將 AI 定位為引導探究的工具，而非直接給答案的機器，教師可用作課前預習與課後鞏固。他又提出，AI 背後其實是邏輯與工作流（Workflow），學生若欠缺邏輯思維，亦難以駕馭，所以，運用 AI 前應要理解系統運行的邏輯。

「『智』啟學教」撥款計劃 學校要制定策略

教育局近日推出「『智』啟學教」撥款計劃，為合資格的申請中小學資助50萬元用作 AI 教學，三位講者均給出了實質建議。張澤松教授提醒學校應認清自身優勢，先提升老師團隊的認知，而非零散地採購硬件。李安迪校長則認為學校要先制訂策略，了解時下 AI 的侷限、並要關注網路安全與資訊安全政策。他建議學校不要單打獨鬥，應與商界、大學或專業諮詢團隊合作，將錢花在能產生長期效益的「方案」而非單一「平台」。其次是建立一套健全的 LLM（大語言模型）使用規則與雲端保安系統，確保 AI 教育能持續發展。

針對教育局推出的「『智』啟學教」撥款計劃，李安迪校長指學校要制定策略，將錢花在能產生長期效益的「方案」而非單一「平台」。（夏家朗攝）

面對 AI 取代人力 教師要定位成促進者

主持人其後問到，AI 時代老師將面臨失業嗎？張澤松教授認為老師的角色將轉變為「促進者」，強化 AI 無法取代的人類元素，如品格建立與情緒管理、同理心與團隊協作及溝通能力。

張澤松教授認為老師的角色將轉變為「促進者」，強化 AI 無法取代的人類元素，如品格建立與情緒管理、同理心與團隊協作及溝通能力。（夏家朗攝）

李漢祥主席則以70年代「計數機」的發明來比喻現今的 AI 浪潮，他強調每代都有新科技，關鍵在於如何制定基準，目前培訓的樽頸在於缺乏標準，故建立一套清晰的 AI 教學基準是當務之急，明確區分初小、高小、初中及高中的培訓內容，避免老師「學非所用」，確保老師學到的 AI 技能與其教授的學科、學生的發展階段精準對接。

三位講者一致認為AI是香港提升競爭力的關鍵，不應只擔當 AI 使用者，目標應是發揮創造力，引領世界潮流。（夏家朗攝）

AI引發全球競爭 香港決不能缺席

論壇尾聲，三位講者一致認為 AI 是香港提升競爭力的關鍵，張澤松教授承認當前行業風向及變化，對香港未來發展極其重要。李漢祥主席指出 AI 有縮窄能力差異的特性，香港若行得慢，便會全面落後，老師要具備足夠的自信與專業判斷，才能在 AI 的浪潮中不被拋離，引領學生在這個轉型時代中脫穎而出，教育界、商界與政府應架設一個「超級平台」，確保訊息自由流動；他又引用律師行與市場部節省大量人力與成本的實例，強調掌握AI工具已是職場生存的必備技能。

李安迪校長總結表示，香港具備優良的政策、基建與地理優勢，不應只擔當 AI 使用者，未來的教師培訓亦不應侷限於 IT 的部分，各科老師學會如何利用 AI 工具解決跨學科問題，發揮創造力，引領世界潮流。