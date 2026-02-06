「AI x STEAM+01」教育盛會論壇　專家指AI世代教師角色更重要

《香港01》主辦「AI x STEAM+01」教育盛會於1月24日圓滿舉行，當日有多場專題研討會及嘉賓講座。其中一場圓桌論壇以「AI技術發展及應用與未來人才培育」為題，邀請到微軟香港公共企業總監林嘉曼、阿里雲智能港澳區公共業務總監梁國鋒，以及所羅門教育集團首席執行官兼聯合創始人陳芷茵，從實際應用、產業趨勢及教育策略角度深入交流，為學界提供可落地及實踐的發展方向。



《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇。圓桌論壇邀得（左起）Microsoft 香港公共企業總監林嘉曼、阿里雲智能港澳區公共業務總監梁國鋒、所羅門教育集團首席執行官兼聯合創始人陳芷茵，與參加者一同分享未來科技與人才需求趨勢。 （夏家朗攝）

AI取代部份工種 更多新工種亦會產生

Microsoft 香港公共企業總監林嘉曼提到，前沿企業（Frontier Firm）這種新型態的企業架構已經出現，在這種架構下，人工智能（AI）不單只是工具，更成為同事和部屬。這類企業會大量投入發展數位勞動力（Digital Workforce），團隊負責制定策略和方向，而 AI 代理則負責執行具體的任務。

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇。 Microsoft 香港公共企業總監林嘉曼（夏家朗攝）

林嘉曼稱，AI 將會取代一些重複性工作（Repetitive Tasks），甚至取代部份工種，但不代表職場上的職位減少，「以前飲水需要人工掘井，後來有了水廠，人們便轉往水廠工作，現在 AI 處理了重複性任務，我們便需要新工種去構建 AI」。

她認為人工智能是以「人」為先，人類的判斷力（Judgment）、抱負（Ambition）、遠景以及對未來的鑽研與探索，都體現於人類自身。因此，AI 的產生是為了幫助人類達成更多、更宏大的願望。因此在 AI 世代，教育者培養學生的成長型思維（Growth Mindset）至關重要，必須保持持續學習的心態， 「教育者的角色是教導學生如何利用工具去成長，而非僅僅利用工具走捷徑」。

聚焦AI素養、判斷力、勝任力及溝通

所羅門教育集團首席執行官兼聯合創始人陳芷茵分享，她認為目前應聚焦於 AI 素養，讓學生具判斷力。（夏家朗攝）

另一位嘉賓，所羅門教育集團首席執行官兼聯合創始人陳芷茵分享，她認為目前應聚焦於 AI 素養（Literacy），老師除了向學生教授 AI 工具外，更應將 AI 素養作為基礎教給學生。

陳芷茵提出三個重點，首先是判斷力，新生代將會是「AI 原住民」，有需要能夠判斷 AI提供的資訊是否正確。其次是勝任能力（Competence），因為在 AI 時代獲得答案很容易，所以「為什麼要提問」、「問什麼問題」以及「如何一步步解決問題」顯得更為關鍵。最後就是溝通，因為 AI 的學習與知識累積速度比人類快，因此建議人類聚焦於最擅長的事，就是加強人際關係與同理心，強調是這些 AI 永遠無法追上的範疇。

利用AI工具 將構思轉化成可執行

阿里雲智能港澳區公共業務總監梁國鋒對香港未來充滿信心，認為能把握機遇創造更多商業價值。（夏家朗攝）

阿里雲智能港澳區公共業務總監梁國鋒表示，阿里雲去年舉辦了校際生成式AI比賽，在比賽過程中會教導學生如何運用工具進行圖像處理、影片製作，以至是編程，「這些訓練是為了讓他們為下一步做好準備，讓他們畢業後，具備將構思或想法，轉化為可執行項目的能力」。

香港應在 AI 浪潮下把握機遇

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇。其中一場論壇以「AI技術發展及應用與未來人才培育」為論題。（夏家朗攝）

主持人最後問及，在 AI 浪潮下的科技⾰命，香港未來可以擔當怎樣的⾓⾊，三位嘉賓均感到樂觀。梁國鋒認為香港具備充足資源，相應配套齊備，能把握機遇創造更多商業價值。

陳芷茵對未來亦抱著樂觀態度，指出生成式 AI 能引發大眾的「創意大爆發」，香港人特點是靈活、具備生活智慧，相信以 AI 做助手，許多以前不能實現的想法，現在都能成真。

林嘉曼稱，香港未來重點發展北部都會區與機場島，政府正大力推動不同產業的人才培訓，在教育界，需要培養未來人才的「硬技能」，包括如何利用 AI 建立數位勞動力；同時透過領導力課程，彰顯人類的核心競爭力，包括批判性思考、抱負與判斷力。