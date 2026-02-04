城大張澤松：AI教育不應過度聚焦科技忽略人　強調團隊學習重要性

《香港01》於1月24日主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇，邀得社會各界人士參與，當中包括逾200位中、小學校長及教師、逾500位學生，共同探討數字教育發展及AI（人工智能）在教與學上的應用。



有份出席論壇的香港城市大學協理學務副校長（數碼學習）及未來學習研究院院長張澤松接受「01教育」專訪時表示， 香港現時的 AI 教育正處於一個「百花齊放」的探索階段，不同學校與機構均積極嘗試將 AI 引入課堂與學習之中，而他認為香港並不缺乏人工智能相關的人才與技術基礎，真正需要思考的是如何建立一個更有系統、可持續的教育生態，讓 AI 成為支援教與學的工具。



張澤松認為，香港現時的 AI 教育正處於一個「百花齊放」的探索階段。（夏家朗攝）

張澤松形容，目前本港整體的 AI 教育發展的「百花齊放」只屬短暫過渡階段，不同學校、機構與業界積極探索各種應用方案，但同時亦存在過度聚焦科技本身，而忽略「人」的元素。因此，他提到城大近年在推動 AI 教學的同時，亦特別強調團隊式學習（team-based learning），讓以小組協作為核心的學習模式融入在教學上，使科技成為促進人際互動和共同學習的工具，而非取代關係的媒介。

張澤松認為，AI為教師賦能，讓教師能更有效率地將專業知識與創意轉化為具體教學內容。（資料圖片）

AI 賦能教師 提供支援讓創意教學落地

在教學層面上，張澤松認為AI與傳統教學的最大分別在於「賦能」教師，過往教師需要花費大量時間準備教材、設計課程與整理資料，而 AI 就讓教師能更有效率地將專業知識與創意轉化為具體教學內容，從而騰出更多時間專注於學生需要與課堂互動。同時，透過數據分析與學習追蹤，AI 亦有助教師更準確掌握學生的學習進度，推動更具針對性的個人化學習。

張澤松又提到，香港教師普遍學習能力高、適應力強，只要有合適的機會與支援，不難掌握 AI 工具的基本應用。因此，他認為問題核心並非教師的能力，而是他們是否有足夠時間與空間去理解科技發展，以及外界世界的變化。此外，除了校內的專業交流外，他認為教師更需要制度層面的支援，例如建立平台分享優秀教學案例，肯定具創新精神的教師，甚至透過獎項與公開展示，鼓勵教師將成功經驗轉化為整個教育界可借鑑的資源。

張澤松說，學校推行AI輔助教學時須思考引入 AI 的目的以及學生的接受程度。（資料圖片）

循序漸進推動 AI 輔助教學

至於學校應如何推行 AI 輔助教學，張澤松指出，學校必須有清晰的方向與循序漸進的策略，首先了解自身的條件與教學目標，然後思考引入 AI 的目的以及學生的接受程度，而非一開始便追求宏大的藍圖。他認為，一個有效的模式應該是透過不斷試行、收集回饋與調整，建立正向循環。當學生與教師逐步適應新的學習模式，學校才再進一步擴展應用層面，讓 AI 輔助教學真正落地。

面對學生可能過度依賴 AI 的現象，張澤松認為，教育必須及早介入，協助學生建立正確的價值觀。他以科技如同電梯作比喻，指出乘搭電梯固然方便，但若完全取代行樓梯的能力，最終只會導致能力退化。因此，教師與學校應以身作則，讓學生理解 AI 的角色是輔助思考，而非取代思考。

張澤松指出，教師與學校應以身作則，讓學生理解 AI 的角色是輔助思考，而非取代思考。（梁鵬威攝）

展望未來五至十年，張澤松相信，最不容易被 AI 取代的仍然是「人」的特質，包括情感理解、人際互動、同理心與非語言溝通能力。他亦再次強調團隊式學習的重要性，認為人與人之間的溝通與協作能力，以及在互動中所建立的自信與人際關係能力，正是難以被 AI 取代，亦是未來社會最需要的人才特質。