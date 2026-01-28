《香港01》AI教育盛會探討教學新趨勢　學生挑戰AI解決現實難題

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇於1月24日（六）於香港城市大學校園圓滿舉行。活動內容豐富，包括教師教案分享、專家圓桌論壇、以及嘉許傑出教師、頒發中、小學生AI人工智能應用提案比賽獎項。活動邀得逾200位中、小學校長、教師、以及各界人士參與，共同探討數字教育發展及AI人工智能在教與學上的應用，並邀得教育局副局長施俊輝博士擔任頒獎及嘉許典禮主禮嘉賓。



「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01」教育盛會由《香港01》旗下「01教育」主辦，譚仔國際、家福會、Re:learn為贊助單位；香港城市大學為策略合作伙伴；HKtag、香港津貼中學議會、香港電腦教育學會及香港電子學習教育協會為支持機構。

教育局副局長施俊輝：650校申請「『智』啟學教」AI撥款

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇，邀得教育局副局長施俊輝博士擔任頒獎及嘉許典禮主禮嘉賓。（夏家朗攝）

施俊輝致辭時表示，為配合國家和世界發展數字教育的趨勢，特區政府亦為香港推行數字教育發展訂定四大發展重點，教育局正推動教師善用人工智能去賦能教育，以達致「AI for all subjects」 的目標，並於上月推出「『智』啟學教」撥款計劃，成功申請學校可獲一筆過50萬元津貼推動AI教與學。他表示，計劃將於2月底截止申請，學校反應積極踴躍，截至1月23日已有約650所學校提交申請。

是次活動設有教師分享、圓桌論壇以及學生AI應用挑戰賽。施俊輝表示，對於同學能發揮創意、結合不同學科知識並善用科技解決真實問題的方案感到欣喜，期望同學在參賽過程中學習解難和實踐，培養對於科技的正確價值觀。

他又稱，對於獲邀參加是次具意義的教育盛會感到高興，同時讚揚「01教育」成立三年以來做了非常多工作，形容是「超越一般媒體」，與教育局一起推動香港教育發展。

《香港01》行政總裁蘇曉婷宣佈推出「AI+01智慧校園合作計劃」

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇。《香港01》行政總裁蘇曉婷致歡迎辭時表示，《香港01》將推出「AI+01智慧校園合作計劃」，支援學校於校內推動AI輔助教學、提升學生AI素養。（梁鵬威攝）

《香港01》行政總裁蘇曉婷致歡迎辭時表示，隨著人工智能在教育領域廣泛應用，以及呼應政府發展數字教育施政方向，《香港01》舉辦學生挑戰賽和講座，為學界搭建交流平台。她特別感謝教育局副局長施俊輝及一眾評審團的支持，強調香港需要培育具備科技思維、創新以及領導的未來領袖。

為配合教育局「『智』啟學教」計劃，支援學校優化數字教育基建配套，推動各科教師使用AI輔助教學，蘇曉婷同場宣布《香港01》將推出「AI+01智慧校園合作計劃」，支援學校於校內推動AI輔助教學、提升學生AI素養。

前線教師分享AI實戰教學經驗

夏志雄老師即席分享 AI生成教學用程式

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇。香港翻轉教學協會創會會長、香港真光中學資訊科技主任夏志雄老師分享他如何利用AI生成課堂教學應用程式，令課堂互動更有趣。（夏家朗攝）

以往受限於科技，教師難以為課堂度身訂造教學應用程式。在研討會上，香港翻轉教學協會創會會長、香港真光中學資訊科技主任夏志雄老師分享他如何利用AI生成課堂教學應用程式，令課堂互動更有趣，並與參加者即席嘗試用AI生成教學用的應用程式，認為在AI世代下製作程式是人人都可以做到的事，教師應該視人工智能為助教，幫助準備課堂教材或練習。

黃鳳鳴副校長分享如何於跨學科教學引入AI

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇。元朗商會中學黃鳳鳴副校長於研討會中與參加者分享，她於24/25學年校內推出的秦朝兵馬俑跨學科學習課程，結合多達13個學科的知識和AI等技能。（夏家朗攝）

AI的出現亦有助學校推動主題式跨學科學習，提升學生學習興趣。元朗商會中學黃鳳鳴副校長於研討會中與參加者分享，她於24/25學年校內推出的秦朝兵馬俑跨學科學習課程，結合多達13個學科的知識，以及雲端技術、人工智能、創新科技等技能，以秦朝作為中國歷史上首次大一統為切入點，培養學生家國情懷、升國民身份認同感。

圓桌論壇專家分享科技、教育新趨勢

教育界專家探討AI數字教育政策與未來

圓桌論壇邀請了城市大學協理學務副校長（數碼學習）、未來學習研究院院長張澤松教授（左二）、香港教育城主席李漢祥先生（右二）、教育局資訊科技教育策略發展督導委員會成員、救世軍田家炳學校李安迪校長（右），一同採討香港的AI 數字教育政策與未來方向。（夏家朗攝）

AI科技為教學帶來翻天覆地的改變，教育界應如何面對？是次論壇邀得香港城市大學協理學務副校長（數碼學習）、未來學習研究院院長張澤松教授、香港教育城主席李漢祥先生、教育局資訊科技教育策略發展督導委員會成員、救世軍田家炳學校李安迪校長三位專家，一同採討香港的AI 數字教育政策與未來方向。

科技界專家分享未來發展趨勢

圓桌論壇邀請了Microsoft 香港公共企業總監林嘉曼女士、阿里雲智能港澳區公共業務總監梁國鋒先生、所羅門教育集團首席執行官兼聯合創始人陳芷茵女士，與參加者一同分享未來科技與人才需求趨勢。 （夏家朗攝）

另一方面，AI科技發展日新月異，並為職場帶來巨大轉變，因此論壇邀請 Microsoft 香港公共企業總監林嘉曼女士、阿里雲智能港澳區公共業務總監梁國鋒先生、所羅門教育集團首席執行官兼聯合創始人陳芷茵女士，與參加者一同分享未來科技與人才需求趨勢。

推動AI輔助教學 嘉許傑出教師

為推動教師AI輔助教學，《香港01》舉辦教師AI輔助教學教案比賽，鼓勵教師分享教學經驗。妙法寺劉金龍中學楊梓熙老師，憑「幻覺獵人：透過『糾正』人工智能邏輯來學習科學」獲得全場總冠軍。

比賽同時選出五份優秀教案，向教師頒發特選嘉許獎，得獎者包括明愛胡振中書院李曉嵐老師、伊利沙伯中學舊生會湯國華中學洪昭隆博士、中華基督教會銘賢書院陳炳耀老師、順德聯誼總會何日東小學林頌德老師、香港神託會培敦中學蕭健邦老師。

AI學生挑戰賽 鼓勵學生善用科技

為促進學生AI素養，鼓勵學生發揮創意並善用科技於解決現實問題，《香港01》舉辦「智慧未來．共創香港 — AI x STEAM+01 挑戰賽」。比賽設有小學組、中學組、大專組和公開組，各組設有不同賽道，鼓勵學生和參賽者就不同範疇提案，並於活動中頒發各個獎項。

《香港01》主辦「智慧未來．共創香港」—「AI x STEAM+01 」教育盛會頒獎典禮暨教育高峰論壇，教育局副局長施俊輝博士（左八）擔任頒獎及嘉許典禮主禮嘉賓，並與一眾比賽評審合照。（梁鵬威攝）

另外，比賽特設兩條實務研究賽道，邀請學生就譚仔國際有限公司（下稱譚仔）和Re:learn兩間企業的特定議題，提出針對性的AI應用方案。

是次AI挑戰賽小學組全場總冠軍為聖公會仁立紀念小學奪得、中學組全場總冠軍為聖保羅男女中學、大專及公開組全場總冠軍為朱扉組。