嘆人才流失成香港挑戰　津中議會主席李伊瑩：有電腦科教師做返IT

「搶人才」成為香港近期的社會議題，教育界亦深受影響。根據《中學概覽》數字估算，最近4個學年（2019/20至2022/23學年）本港資深教師共減少約1,500人，甚至有中學於本學年（2022/23）開學日前一天仍刊登招聘廣告，聘請老師翌日上任。



津貼中學議會主席李伊瑩於去年底上任，她接受「01教育」訪問時表示，同意近年招聘人手較難，除移民潮及疫情影響，人口老化、教師轉職亦是原因之一。就此，她提出4個方法給教育界的同工參考，以減少招聘困難對學校帶來的影響。



中學校長李伊瑩於去年11月下旬上任津貼中學議會主席，她在訪問中提到，近年的確存在招聘人生困難的問題。（林靄怡攝）

人口老化掀退休潮 有教師轉行覓發展機會

人口老化影響各行各業，教育界亦不例外。李校長解釋，近年有更多教師退休或選擇提早退休，加上有教師轉行令空缺增加。她舉例，現時以英文、資訊科技（IT）及家政科教師較難招聘，當中以IT教師最為明顯，因為有部份現職教師會選擇重回業界，尋找更好的發展機會。

不過，李校長補充指，學校請人難並非近年的事，因為幾年前學校「請工友都好難」，認為不同時期請人有不同困難，受影響的亦不止教育界。

李伊瑩校長表示，不同科目之中以IT教師較難請到，更有不少現職教師選擇重回IT界。（林靄怡攝）

4招紓緩請人難 鼓勵學校做好知識管理

請人難已成事實，但學校除了有學生，亦要有教師才能運作。有見及此，李校長亦提出4個方法供學界參考，以應付招聘問題，包括「設立知識管理制度」、「與新同事多作指導及溝通」、「發掘同事專長及技能」及「提早開始招聘程序」。

以知識管理制度為例，她指學校在教學、管理及策劃等方面都應該有不同的工具包、指引、日程及信件等文件。只要學校做好相關知識管理，即使有新同事入職，亦可透過參考文件加快上手，無需一切由零從新開始。其次，她建議學校領導層聘請新教師之後，在不同方面多作出指導（Coaching）及溝通，因為新教師有人提早指點可以加速成長，並提高自信心及對學校的向心力，領導層亦更容易挽留人才。

李伊瑩校長建議教育界做好知識管理，方便新上任的教師更快上手。（林靄怡攝）

另外，就是發掘同事的專長及技能，為他們提供發展舞台。李校長認為，如果學校領導層了解職員的興趣及才能，並且讓他們發揮所長，便可以為他們找到對工作的滿足感及成功感，並幫助學校發展。最後，她亦提醒學校盡早招聘，特別是針對已知悉會出現的空缺應該「早啲落實，早啲搵人」，以免在開學前仍未完成招聘，加重壓力。