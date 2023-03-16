IT創新實驗室｜資助額有幾多？如何申請？有甚麼活動例子？

隨著資訊科技發達，科技人才的需求愈來愈高。政府數年前透過「IT創新實驗室」（IT Innovation Lab）計劃，資助學校提升資訊科技設備及舉辦資訊科技相關活動。到底「IT創新實驗室」是甚麼？資助範圍及資助額又是甚麼？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並列出此計劃的申請資格及方法！



「IT創新實驗室」（IT Innovation Lab）計劃到底是甚麼？下文將會為你講解！（資料圖片／GettyImages）

IT創新實驗室的計劃目的

「IT創新實驗室」最初由財政司長陳茂波在《2019-20年度財政預算案》中提出，以培育本地科技人才，加強科普教育及「科學、技術、工程和數學」（STEM）教育，亦是時任行政長官林鄭月娥在2017年《施政報告》中提倡推動創科發展的八大領域之一。因此，政府資訊科技總監辦公室（「資科辦」）在「中學資訊科技增潤計劃」（EITP）下推行計劃，於2020/21至2022/23年度期間向每所公帑資助中學提供資助。陳茂波在宣讀《2023-24年度財政預算案》時，亦提到會增加撥款，繼續向每所公帑資助中學提供資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。

計劃通過撥款，資助學校採購資訊科技相關設備和專業服務，以及舉辦更多相關課外活動，加深學生對人工智能、區塊鏈、雲計算等尖端科技的認識，激發他們對學習資訊科技的興趣，營造資訊科技學習氛圍，鼓勵學生選擇科技相關的高等教育課程，於未來投身創科事業。

IT創新實驗室的資助範圍

計劃的資助範圍涵蓋採購和維護資訊科技基礎設備，例如服務器端和客戶端硬軟件、光纖和寬帶網絡、雲服務器和存儲服務等，以及讓學校獲得相關專業服務，例如雲服務等。另外亦涵蓋組織資訊科技相關活動，例如工作坊、研討會、體驗活動等，學生可以從中學習編碼、 人工智能（AI）、無人機、機器人等新技術，以至參觀本地跨國公司及初創企業，為數據馬拉松等資訊科技比賽備戰。

計劃不涵蓋非本地遊學團、教師培訓、使用資訊科技支持一般教學，以及宣傳材料，例如紀念品、獎品、宣傳印刷服務等。

IT創新實驗室的申請資格

申請學校必須為公帑資助中學，包括官立、資助、按位津貼及直資中學。

IT創新實驗室的資助額

政府於計劃提供的資助額總數為5億元，每所中學可以申請最高100萬元資助。

另外，政府於《2023-24年度財政預算案》中提到將會增撥3億元，繼續向每所中學提供最多100萬元資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動。

IT創新實驗室的申請方法

以下為計劃申請程序：

申請學校在提交申請前先閱讀計劃的申請指引，及後可通過年度計劃書方式於網上提交申請。負責老師須在不作修改的情況下列印該表格，並在網上提交申請日期起計5個工作天內將附有代表校方的校長簽署及學校印章的真實文本郵寄以下地址：

香港北角渣華道333號北角政府合署6樓

政府資訊科技總監辦公室

中學IT創新實驗室一站式支援中心

「中學IT創新實驗室計劃申請」



資科辦收到申請後會進行篩選，檢查申請是否完整、合乎資格及符合計劃的資助範圍。如有需要，資科辦會要求申請學校提交補充資料以作澄清，或向申請學校提供建議及意見。結果將以書面形式通知申請學校，資科辦則會在IT創新實驗室的專題政府網站發布已批准申請的基本資料。參與學校舉辦活動後，須在每年8月或之前提交年度報告，說明所舉辦活動的詳情，以及所採購設備和服務的開支和使用情況，並連同來年的計劃書一併提交。

以下為計劃申請時間表：

在計劃期（2020/21至2022/23年）內，申請學校可全年提交申請。一般的審批時間為收到申請後大約一個月或以上，視乎申請是否完整、當時收到的申請數目和評審委員會的會議次數而定，預計首批合資格的學校可於2021年初獲批資助。如學校需在財政年度結束（3月31日）前處理申請的資助，須在2月1日或之前提交申請。

請按此連結至計劃申請表。

到底「IT創新實驗室」計劃協助舉辦甚麼活動？購置甚麼設備及設施？（資料圖片／GettyImages）

IT創新實驗室的活動例子

以下為其中10個計劃活動例子：

1）人工智能理論與實踐課程

2）通過圖像識別套件體驗人工智能學習

3）為企業構建 AI 聊天機器人

4）大數據與雲計算

5）編碼 - 解決基本的數學問題

6）人工智能無人機大賽

7）物聯網 - 邁向智慧校園的一步

8）機器人 STEM 計劃

9）參加人工智能機器人大賽

10）虛擬實境遊戲設計



如欲了解更多相關活動，請按此連結至「課外活動例子（中學）」。

IT創新實驗室的設備及設施參考清單

以下為其中10個資訊科技設備及設施例子：

1）硬件 - 用於機器學習的微控制器

2）軟件／雲服務 - 聊天機器人工具

3）雲服務 - 機器學習平台

4）雲服務 - 雲存儲服務

5）硬件 - 可編程無人機

6）軟件／雲服務 - 用於微控制器編碼的集成開發環境（IDE）

7）硬件 - 可編程機器人套件

8）硬件 - 四足機器人

9）硬件 - 帶控制器的高級 VR ／ MR 頭戴式顯示設備

10）軟件 - 用於創建 VR 場景／遊戲／動畫的跨平台開發引擎



如欲了解更多相關設備及設施，請按此連結至「資訊科技設備及設施參考清單（中學）」。