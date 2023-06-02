東華三院辦網上親子輔導研究　揭兒童行為問題發生頻率下跌約兩成

東華三院家庭成長中心早前獲香港賽馬會慈善信託基金資助，展開為期3年的「家庭樂輕鬆」計劃，並於2021年2月至2022年3月期間，對2至8歲有行為問題的兒童及其家長進行網上親子互動輔導（Parent-Child Interaction Therapy，簡稱PCIT），並進行成效研究。研究發現兒童的不良行為明顯減少，家長能掌握正面的管教技巧，讓管教壓力得以紓緩。家長亦表示這項輔導服務十分實用，治療員也能就他們的情況作出適切的建議。



是次輔導服務共有54對親子參與，其中27對為介入組，另外27對為對照組。介入組會獲安排參與每星期一次的一小時密集式治療，第一部分教導家長在子女主導的親子遊戲中，運用適當的技巧培養良好親子關係；第二部分則着重提升家長管教子女的效能，教導家長在他們主導的遊戲中讓子女服從命令。

兒童行為問題發生的頻率度減少 經常稱讚子女

研究結果顯示，兒童行為問題發生的頻率在治療前約有160分，治療後下跌至125分。親職壓力在治療前約有124分，治療後下跌至約110分，同時抑鬱、焦慮和壓力由約24分下跌至約17分，家長的親職效能感滿意度由約27分升至約30分，全部均獲得改善。此外，家長在治療後經常稱讚子女，甚少會向他們下命令或說負面說話。

輔導服務全面實用 治療師能提供情緒支援

家長認為是次輔導服務內容全面、策略實用，治療師能就他們的情況作出適切的建議及情緒支援。他們在治療過程中很少遇到網絡不穩定的問題，認為輔導模式十分方便。若身邊的朋友對教育子女感到煩惱，也會向他們推介這項輔導服務。

治療師提供服務後也對網上輔導的成效感到樂觀，因能更加了解家長在家中照顧子女的困難，從而提出有效改善管教子女的技巧。不過他們指可以加強網絡技術方面的支援，治療師本身亦需接受培訓後才提供服務。

只局限於願意接受服務的家庭 為家長提供情緒支援服務

不過，由於是次服務只限於願意接受治療的家庭，研究對象缺乏多樣性，且因疫情關係而只可提供網上服務，未能與實體輔導進行成效比較。有些家長因要照顧多於一名子女而難以專心接受治療，甚至因個人因素而需進行實體輔導。

東華三院家庭成長中心主任戴煒堯表示，服務成效深獲家長認同並推薦，激勵機構持續發展及推動實體及網上親子互動輔導服務，以回應本地兒童及家長的需要。希望將來能提供更完善的網絡技術支援，以至為育有多於一名子女及有情緒問題的家長提供額外支持。