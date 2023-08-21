日本將排放核廢水　港日台小朋友爭取最後時間　攜手潔淨沖繩海灘

日本政府即將排放核廢水，北區青年商會特意在暑假安排一班港日台小朋友一起潔淨暫未受核污染的沖繩海灘，身體力行清理泳灘垃圾，為環保出一分力，爭取最後時間接觸暫未受核污染的海洋。



日台小朋友潔淨沖繩海灘。（北區青年商會提供）

沖繩自然泳灘曾經歷兩次颱風，泳灘上遺留很多垃圾，北區青年商會會長黎名江在本月10 日至14日帶領港日台小朋友一起清走海灘垃圾，黎會長亦帶領小朋友參觀當地水族館，加深對海洋生態的認識，了解保育的重要性。

黎會長表示，比起海洋垃圾，排放核廢水很大機會對海洋生態造成更重大破壞，影響十分深遠，所以會方趁今次國際兒童文化交流營的機會，希望日本姊妹會向日本政府倡議停止核廢水排放，「透過在沖繩潔淨沙灘，告訴日本朋友，環保精神是不分地域。」

一眾參加者認為今次獲益良多，當中吳鏡昕同學表示，第一次在日本海灘進行淨灘工作，理解到環保不單是一個人的事，也是一個跨地區要面對議題，來自不同不化的地球村村民也有責任。

國際兒童文化交流營來自三地共14位小朋友互相學習及交流。（北區青年商會提供）

另外，這次為期五日四夜的旅程亦是「國際兒童文化交流營」，讓小朋友們可以踏出香港，認識來自世界不同地區包括日本沖繩及中國台灣的大小朋友，建立友誼，今次行程亦包括參觀琉球文化村及沖繩大宜味村香檸工坊等， 讓參加者學習環境保育議題之餘，亦體驗日本文化，認識殖民地歷史。