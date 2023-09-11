香港故宮博物館首辦學生文化大使計劃　108名學生獲頒嘉許狀

香港故宮文化博物館與招商局慈善基金會首次合辦博物館旗艦青年學習項目──「香港故宮學生文化大使」計劃，於上週六（9日）舉行嘉許禮，為108名參與學生（31名大專生及77名中學生）頒發嘉許狀，主禮嘉賓參與由學生帶領的導賞團，了解青年人如何演繹中華文化藝術，推動傳統文化的傳承。



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是次計劃推行為期8個月的互動學習項目，包括故宮文化專題系列講座、創意藝術活動及文物修復工作坊等，同時學習文物欣賞、修復和保護、博物館策展及展覽設計等基礎知識，讓學生以年輕人的角度向公眾講解展品，協助博物館推廣中華文化，並可優先參與博物館的教育活動。博物館將從中挑選10多名學生於明年前往北京參加「中華文化交流之旅」，參觀故宮博物院等歷史文化熱點，親身體驗中華文化藝術的博大精深。

香港故宮文化博物館館長吳志華於嘉許禮上致辭。（香港故宮文化博物館提供）

博物館館長吳志華表示，這個計劃展現了博物館致力弘揚中華優秀傳統文化，鼓勵青年人參與文化傳承和推廣工作，堅定他們的文化自信之餘，亦能為日後有意投身文化藝術事業的年輕人打好基礎。

招商局慈善基金會執行理事長張軍立表示，很高興能參與是次計劃，讓學生擴闊文化視野，為弘揚中華優秀文化、推動本地文化產業發展奠下基石，將來會繼續與博物館共同為更多年青人提供親近中華優秀傳統文化的機會。