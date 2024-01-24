能障青年首夥商界參與健球比賽　主辦機構冀平等參與精神融入社區

能障人士參與運動並非易事，但原來只要提供平等的機會和平台，他們也能與主流人士一同享受運動的樂趣。一直致力推動兒童共融的慈善機構「親切」，早前舉辦香港共融健球盃，並首次邀請中度智力障礙的學生和企業義工組成隊伍參賽。機構總監盧美寶表示，希望透過共融健球賽事，提升大眾對共融社會的認同，將平等參與的精神融入社區。



近80 名來自特殊學校，具輕 /中度智力障礙或兼有自閉症、及肢體障礙的學生，與來自法律和會計界等六大企業機構的主流義工， 組成健球隊伍參賽。健球運動注重包容、尊重、團隊合作精神，每支隊伍由4 名隊員組成，隊伍進攻時需要 4 名隊員同步接觸健球，防守隊伍則要避免健球接觸地面，接球後再擊球。同學與義工們經歷了約兩個月的練習和比實，各隊員除了學習健球的技巧外，亦有機會與不同背景和能力的人士溝通交流，不僅有助提升能障青少年的自信，亦讓商界義工了解能障青少年的特點與潛能。

兒童共融的慈善機構「親切」，早前舉辦香港共融健球盃。 健球是香港一種新興運動，注重包容、尊重、團隊合作精神。（相片由慈善機構「親切」提供）

盧美寶表示， 賽事首次邀請中度智力障礙的同學和企業義工組成共融隊伍參賽，進一步展現只要給予平等的機會和平台，即使是中度智力障礙的年輕人，也能發揮潛能，與主流人士一同享受運動的樂趣。出席活動的開幕典禮的平等機會委員會主席朱敏健表示，「親切」一直都希望為兒童建立一個共融社會，是次比賽正展現平等參與的共融精神。

「羅兵咸永道會計師事務所 x 香港耀能協會高福耀紀念學校」獲得共融鑽盃。（相片由慈善機構「親切」提供）

是次比賽由李嘉誠基金會贊助，公眾人士可免費入場觀賞。比實過程刺激緊湊，各參與隊伍勢均力敵，最終由「羅兵咸永道會計師事務所 x 香港耀能協會高福耀紀念學校」隊伍勝出。