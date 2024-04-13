日系女裝網購 2024春裝｜GRL最平$50入手、夢展望6XL加大碼地雷裙｜季要換，衣服也要一齊換！來到春季又是時候為轉季做準備，購入新衣裝！今次為大家介4個日系女裝網購平台，一起替衣櫥換換季！



季要換，衣服也要一齊換！來到春季又是時候為轉季做準備，購入新衣裝！今次為大家介紹4個日系女裝網購平台，一起替衣櫥換換季！

1.GRL——知性/簡約

GRL是一個十分知名的日系品牌，除了款式受歡迎之外，價錢亦十分親民，最平大約港幣$50就可以入手。GRL的衣服主打溫婉知性風格，女人味十足，亦有簡約的休閒裝束，適合不同場合穿著打扮。

GRL新品 (GRL)

折後差不多港幣$50就可以入手(GRL)

2.honeys online shop——休閒/簡約/商務

Honey於日本有多間分店，基本上在百貨公司及商場都能看到他的蹤影，Honeys由四個品牌組成，每個品牌都對標不同年齡市場。

a.GLACIER lusso——主打熟齡女性市場，比較多商務風服裝，時尚且優雅，展現出簡約知性美。

GLACIER lusso——主打熟齡女性市場

b.GLACIER——目標為職業女性群體，比較多Smart Causal風格的衣服，適合上班之餘，假日穿著又不會過份正式。

GLACIER——目標為職業女性群體

c.CINEMA CLUB——適合全年齡的女性，無論是年輕人還是熟齡女性穿上都毫無違和。服裝也適合不同場景穿著，用途甚廣。

CINEMA CLUB——適合全年齡的女性

d.C.O.L.Z.A——專為年輕女性設計，比較多休閒裝，設計帶點俏皮可愛，緊貼時下年青人的潮流。

C.O.L.Z.A——專為年輕女性設計

3.夢展望——地雷/量產/甜美

夢展望深受時下日本少女喜愛，其服裝風格眾多，包括有時下大熱的地雷系及量產型，設計十分精緻可愛，值得一提的是，夢展望有一條名為「DearMyLoveWhip」的副線，專門推出加大碼女裝，尺寸高達6L，讓不同身型的女性都能穿著自己喜愛的服飾。

夢展望推出時下大熱的地雷系及量產型服裝。(夢展望)

副線DearMyLoveWhip，專門推出加大碼女裝，尺寸高達6L，讓不同身型的女性都能穿著自己喜愛的服飾。(夢展望)

4.NOEMIE——哥德/地雷/龐克

NOEMIE流行於年輕人之間，不僅有大熱的地雷及量產風，更有多種哥德及龐克風服裝，可愛獨特之餘設計感十足，更有多款相應的配飾，可以呼應當天的衣著。

NOEMIE不僅有大熱的地雷及量產風，更有多種哥德及龐克風服裝，可愛獨特之餘設計感十足。(NOEMIE)

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