iOS 18 AI功能進場！介面更個人化｜自動執相﹑Emoji都可以生成
iOS 18 AI人工智能進場｜在人工智能（AI）技術的高速發展下，iOS 18 成為近年可能是果迷最期待的版本，將會加入大量全新的 AI 功能，為用戶帶來前所未有體驗。根據 Bloomberg 知名記者Mark Gurman 的最新報導，iOS 18 有機會引入以下實用功能。
編輯能力大大提升
在相片編輯方面，iOS 18 將提供自動化的編輯工具，透過 AI 分析照片內容，進行智慧化的修圖增強，加入「Clean Up」功能，更可以把畫面中的指定物件刪除。同時，語音備忘錄的內容也將能透過 AI，自動轉錄為文字，並自動整理重點內容，大幅提升工作效率。
對話聊天配合 AI 使用
此外，無論是電子郵件還是訊息，iOS 18都將根據內容自動推薦適當的回覆選項，用家不必為簡單的訊息費心思考措辭。更令人期待的是，iOS 18 甚至能根據對話內容，自動生成全新的表情符號，突破現有的 emoji 庫限制，更能輔助用家的語意﹑語氣表達內容。
精準找出網站重點
在 Safari 瀏覽器方面，AI 功能將帶來更精準的網路搜尋體驗。透過 Apple 的 Ajax 大型語言模型實現離線辨識，幫助用家找出網頁中的重點內容，快速幫助了解網站的內容重點。同時，更傳可以使用 AI 把網站中不必要的內容刪除,如廣告 Banner﹑圖片，但記者對這功能的實際作用有所保留，畢竟本來要刪去廣告就不是廠商樂見的事情，現在更是使用內置的功能去達到這目的，就更難以想像。
UI界面革新
除了 AI 加持外，iOS 18 在用戶介面設計上也將帶來重大調整。Mark Gurman 透露，iOS 18 將首度允許用戶自由變更 App 圖示的顏色﹑風格，例如將社交媒體App的圖示統一顏色，賦予主畫面更強的個人化風格。
iOS 18 也將改變多年來嚴格限制的 App 排列方式，用戶將可打破固定的格線安排，任意調整 App 圖示的位置，給予用戶更多的客製化空間。
iOS 18 將在 6 月舉行的 WWDC2024 發布詳細內容，就算今年的 WWDC 沒有硬件，也因為加入 AI 功能的 iOS 18，成為全球果迷關注的發布會。最快將在 9 月推出的 iPhone 16 系列中可以使用。
資料來源：ＭacRumors