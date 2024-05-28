iOS 18 AI人工智能進場｜在人工智能（AI）技術的高速發展下，iOS 18 成為近年可能是果迷最期待的版本，將會加入大量全新的 AI 功能，為用戶帶來前所未有體驗。根據 Bloomberg 知名記者Mark Gurman 的最新報導，iOS 18 有機會引入以下實用功能。



編輯能力大大提升

在相片編輯方面，iOS 18 將提供自動化的編輯工具，透過 AI 分析照片內容，進行智慧化的修圖增強，加入「Clean Up」功能，更可以把畫面中的指定物件刪除。同時，語音備忘錄的內容也將能透過 AI，自動轉錄為文字，並自動整理重點內容，大幅提升工作效率。

iOS 18 AI功能進場！介面更個人化

對話聊天配合 AI 使用

此外，無論是電子郵件還是訊息，iOS 18都將根據內容自動推薦適當的回覆選項，用家不必為簡單的訊息費心思考措辭。更令人期待的是，iOS 18 甚至能根據對話內容，自動生成全新的表情符號，突破現有的 emoji 庫限制，更能輔助用家的語意﹑語氣表達內容。

對話聊天配合 AI 使用

精準找出網站重點

在 Safari 瀏覽器方面，AI 功能將帶來更精準的網路搜尋體驗。透過 Apple 的 Ajax 大型語言模型實現離線辨識，幫助用家找出網頁中的重點內容，快速幫助了解網站的內容重點。同時，更傳可以使用 AI 把網站中不必要的內容刪除,如廣告 Banner﹑圖片，但記者對這功能的實際作用有所保留，畢竟本來要刪去廣告就不是廠商樂見的事情，現在更是使用內置的功能去達到這目的，就更難以想像。

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UI界面革新

除了 AI 加持外，iOS 18 在用戶介面設計上也將帶來重大調整。Mark Gurman 透露，iOS 18 將首度允許用戶自由變更 App 圖示的顏色﹑風格，例如將社交媒體App的圖示統一顏色，賦予主畫面更強的個人化風格。

UI界面革新（9to5Mac 圖片）

iOS 18 也將改變多年來嚴格限制的 App 排列方式，用戶將可打破固定的格線安排，任意調整 App 圖示的位置，給予用戶更多的客製化空間。

iOS 18 將在 6 月舉行的 WWDC2024 發布詳細內容，就算今年的 WWDC 沒有硬件，也因為加入 AI 功能的 iOS 18，成為全球果迷關注的發布會。最快將在 9 月推出的 iPhone 16 系列中可以使用。

資料來源：ＭacRumors