即將改打3號風球　仲有機會增強？3大天氣App睇實熱帶氣旋路徑

1 號風球／一號戒備信號｜根據天文台最新（9:45更新）的熱帶氣旋警告，熱帶低氣壓靠近廣東西部沿岸，預料今晚風力將稍為增強，天文台會在下午 4 點～6 點之間改發3號風球（三號強風信號）。想第一時間了解熱帶氣旋的颱風路徑，就要裝定以下 3 個天氣App。



「我的天文台」首選天氣App

香港天文台的官方 App「我的天文台」，無疑是睇本港天氣的首選。可顯示熱帶氣旋的即時位置和預測路徑，當天文台發出或取消颱風警告時，只要打開 App 的通知允許，就能在第一時間收到通知，隨時掌握熱帶氣旋最新變化。用家還可自訂顯示雨量、潮汐等多層氣象資料。

「Windy」氣象圖預測熱帶氣旋路徑

「Windy」囊括了來自全球 2 萬多個氣象站點的資料，利用先進演算法能高精度、高頻次更新熱帶氣旋資訊。「Windy」的 UI 十分直觀，以不同顏色標註出熱帶氣旋的範圍，並只要調整底部的時間軸，就能看到熱帶氣旋的預測路徑，以及什麼時候最接近香港。

「AccuWeather」熱帶氣旋路徑預測

「AccuWeather」憑藉先進的預報模型和 2500 萬個數據點，能精準預測最大持續風速﹑最大陣風風速﹑熱帶氣旋路徑預測等，並透過「RealVue」真實視角直觀顯示熱帶氣旋的影響範圍，了解雲層變化，可查看即時熱帶氣旋的影響範圍。

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資料來源：天文台