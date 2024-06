歐國盃2024直播連結|英格蘭/德國/葡萄牙一連8日熱身賽周二開波|歐洲國家盃2024將於6月15日凌晨揭幕,分組賽前一連8日將率先舉行熱身賽,6月6日有西班牙vs 安道爾,之後陸續仲有荷蘭 vs 加拿大、英格蘭 vs 冰島等戲碼,而6月9日葡萄牙 vs 克羅地亞的比賽直播,更可完全免費合法線上看,即睇收看方法。



9場熱身賽.6月4日起率先直播

歐洲國家盃2024/UEFA Euro 2024 將於6月15日起在德國舉行,大會將率先在6月4日(周二凌晨2:45直播)起舉行一連八日的熱身賽,頭場有上屆歐國盃亞軍英格蘭對波斯尼亞,想在香港合法睇直播,唯一方法就是買NowTV的「Now TV歐洲國家盃2024賽事通行證」,即可以收看當中9場熱身賽直播。

歐洲國家盃2024將於6月15日凌晨揭幕(Getty Images)

歐國盃線上看直播連結

西班牙 vs 安道爾(Now618台6月6日 凌晨03:30直播)

來到6月6日,歐國盃前列強熱身賽輪到西班牙在主場迎戰安道爾,名單中有巴塞的耶馬、費倫托利斯、柏迪,貝迪斯射手艾約斯佩雷斯、皇蘇奧耶沙巴爾同蘇比文迪等,由於雙方戰力太懸殊,相信西班牙隊將會上演入球show。

西班牙隊(Getty Images)

荷蘭 VS 加拿大 比賽將於6月7日凌晨2:45開波(Getty Images)

6月9號葡萄牙vs克羅地亞 630台免費睇

除了專屬頻道618台,Now 630台會免費直播東道主德國對烏克蘭的熱身賽(6月4日 凌晨02:45)、以及C朗拿度領軍的葡萄牙vs克羅地亞(6月9日 凌晨00:45)。這3場比賽就算不是 Now TV客戶,專屬頻道618台,簡單登記後就能完全免費收看!

葡萄牙隊(Getty Images)

德國隊(Getty Images)

Now直播歐國盃2024焦點熱身賽賽序

6月4日 02:45|英格蘭 VS 波斯尼亞和黑塞哥維那 Now TV 618台

6月4日 02:45|德國 VS 烏克蘭 Now TV 630/633台

6月5日 03:00|意大利 VS 土耳其 Now TV 618台

6月6日 03:30|西班牙 VS 安道爾 Now TV 618台

6月7日 02:45|荷蘭 VS 加拿大 Now TV 618台

6月8日 02:45|英格蘭VS冰島 Now TV 618台

6月9日 00:45|葡萄牙 VS 克羅地亞 Now TV 618台

6月10日 03:15|法國 VS 加拿大 Now TV 618台

6月11日 02:45|荷蘭 VS 冰島 Now TV 618台