Apple iOS 18功能上架時間表｜P圖去除路人、原創Emoji呢日先玩到｜iPhone最新iOS18系統有大量好玩新玩意及AI功能，例如簡易P圖消除路人、AI製作原創Genmoji、手寫計算機，就不是更新iOS18後就馬上可用到，想知細節、即睇詳情！



iOS18新功能即將上架

上同Apple在WWDC中，發布了不少iOS18的新功能，例如簡易P圖消除路人、AI製作原創Genmoji、手寫計算機等，讓人十分期待。不過Apple表示，在秋季推出的iOS18只適用於部份Apple 設備，並且僅支援美式英語，某些功能更要到2025年才能上架！

上同Apple在WWDC中，發布了不少iOS18的新功能。(Apple)

第一階段

生成Genmoji——創造新的emoji (Apple)

第一階段將會是Apple Intelligence、iOS18正式版及iPhone 16一同推出，以配合新型號iPhone的發售，而估計屆時推出的AI功能將會包括快速回顧警報和簡訊、總結網頁、語音備忘錄、會議記錄和電子郵件、圖像生成及Genmoji。

第二階段

iOS18 Siri新功能 (Apple)

第二階段發布的功能包括在郵件中加入的新功能：重新設計及分類等、Xcode開發的編程助手Swift Assist，以及有可能要延遲到2025年的Siri功能，新版的Siri可以根據上文下理在裝置上採取行動，例如憑短訊/Email中的資料去回答問題；更精準去控制裝置和App，例如要求 Siri 顯示某個朋友穿著紅色夾克的照片，然後編輯後發送等。

之外以要將部份功能推遲發佈，估計最大原因是需要時間去訓練Apple Intelligence可以其他語言操作，以及用更多時間進行內部測試。

消息來源：Bloomberg