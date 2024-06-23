許多人在使用冷氣機後，往往會立即關機，這樣的習慣可能會導致冷氣機內部濕氣累積，進而滋生霉菌。千萬不要小看霉菌的存在，不僅會讓冷氣機散發出難聞的異味，還可能對健康造成威脅。



冷氣機在運作時，會抽走空氣中的濕氣，這些濕氣會在冷氣機內部凝結形成冷凝水。若冷氣機長時間運作，內部的濕氣會隨之增加，特別是在香港潮濕的梅雨季節或濕度較高的天氣下，更容易造成濕氣累積。然而，濕氣是霉菌生長的溫床，當冷氣機內部濕度高，霉菌就會迅速繁殖，並隨著冷氣機的運轉進入室內空氣中。

冷氣機內部的霉菌孢子會附著在灰塵上，並隨著通風口飛出，進入我們的呼吸道。長期吸入這些霉菌孢子，可能導致呼吸道疾病，特別是對過敏體質的人，容易引發咳嗽、過敏等症狀。

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有效防止霉菌滋生的方法

日本真菌專家矢口貴志建議，不用冷氣時也不需要急著關機，應先開啟送風模式，使冷氣機內部的濕氣排出，保持乾燥。這種方法簡單有效，能顯著減少霉菌的滋生。可以參考以下的具體操作步驟：

1. 定期清潔冷氣機內外部

由於冷氣機外部容易積聚灰塵，應每隔一段時間清潔一次。此外，內部清潔應由專業人員進行，特別是在梅雨季節或長時間未使用後，以確保內部沒有殘留污垢和霉菌。

2. 定期清洗濾網

冷氣機的濾網是阻擋灰塵和污垢的重要屏障。建議每兩週清洗一次濾網，以保持其過濾效果，減少冷氣機內部積灰的機會。

3. 保持室內通風

平時應注意室內的通風和清潔，避免過多灰塵進入冷氣機內部。特別是在使用冷氣機時，應適當開窗換氣，保持空氣流通。

4. 關機前開啟送風模式

在關機前一至兩小時，將冷氣機調至送風模式，或使用冷氣機的內部清潔功能，讓內部的冷凝水蒸發，保持乾燥。這樣可以有效防止濕氣累積，減少霉菌滋生的機會。

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保持冷氣機內部乾燥是抑制霉菌生長的關鍵。若能養成關機前開送風模式的習慣，並定期進行清潔，就能顯著降低霉菌滋生的風險。在每年的換季時，更應進行全面的清潔和檢查，以確保冷氣機在下次使用時依然乾淨無霉。