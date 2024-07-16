iPhone在無訊號深山仍可傾電話？Apple 研發免網絡對講機通話功能｜平時與朋友行山，收到收唔到可能係要靠彩數，不過近日Apple正在申請專利，研發對講能功能，免用WiFi上網都可以與其他人即時聊天。



Apple研發新對講機功能

Apple正在開發新技術，只需使用iPhone和AirPods等耳機讓人可以與附近的人以音訊聊天，無需使用WiFi或手機服務，或許會像Apple Watch上的對講機功能一樣，不過是以一群人為對象，而非個人。而這項新技術將不用再往返蘋果雲伺服器，讓功能變得更穩定。 在一項新公佈的專利申請中，Apple詳細介紹了直接在裝置之間進行的通訊系統，無須使用網際網路傳輸訊息。

Apple研發新對講機功能 （Appleinsider)

功能及操作與Airdrop類似

這個功能與Airdrop非常相似，只是於對對話，無須連線到網路或使用雲端進行傳輸，即可連線到其他使用者並共享檔案。 此技術更擬定允許一對多連線，令一組人可以同時相互交談。例如在節日人山人海時被人潮分開，一群人都可以透過此功能即時互相溝通，相約見面地點。而 iPhone亦會以顯示AirTag方向和距離的技術，顯示成員的距離。Apple的超寬頻（UWB）技術可以讓iPhone和Apple Watch檢測人或物體的位置。 UWB的工作原理有點像回聲定位，傳送無線電波並測量返回訊號。UWB晶片使iOS和watchOS來獲得指南針，以指出AirTag等裝置的方向，並獲得距離的實時更新。而此功能亦可以用來認識新朋友，在節日或派對中可以與其他同場人士聊天，分享提示或就貼士。

功能及操作與Airdrop類似 （Appleinsider)

無網絡的緊急情況下使用

而最強大的用途就是在應急情況下使用，假如手機網路在緊急情況下無法使用，此功能亦可協助通訊。在附近的人會以圓圈顯示。 於主圈內的人即是越接近，而較遠的人則會在一個更大的圓圈中。而圓圈的圓圈之間則表示人與人之間的距離。與Airdrop一樣，這項新技術將允許人們將所有人加到聊天中，即使不在用家的聯絡人名單中。 而用家認識的人則會顯示他們的名字，未知的人就只會根據距離出現在介面上。只需點選一個名字，就可以將對方新增到對話中。有了此功能，於行山走失時就可以以此作緊急通話。另外據推測，未知的人可以共享聯絡人卡和照片，與平時群組開始訊息對話時一樣。專利申請特別顯示iPhone和耳機是當中執行的核心技術。