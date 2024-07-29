YouTube 打擊 AdBlock 一向不遺餘力，每過一段時間就推出新的措施去防止用家做用 AdBlock，來避免影響廣告收入。YouTube 近年期又採取了一新措施，有網民發現使用 AdBlock 時會出現黑色畫面，雖然看不到廣告，但也完全跳過不了廣告播放。



唔睇廣告？片都冇得睇！

現時有很多 AdBlock 都被 YouTube 限制使用，現時更有多名 Reddit 用家反映，最近使用 AdBlock 觀看 YouTube 時，會遇到幾秒鐘的黑 mon 情況。這些黑屏持續時間從 6 秒～20 秒不等，這一情況引起了網民廣泛關注和討論。

黑 mon 問題網民認為是 YouTube 用來對抗 AdBlock 的新策略。YouTube 似乎在測試一種新的技術，把廣告直接嵌入到影片中，使得 AdBlock 無法跳過廣告內容。因此才會出現了即使廣告內容被屏蔽，影片仍會因為廣告的存在而延遲播放或黑 mon。

YouTube 警告政策不斷

這並不是 YouTube 第一次針對 AdBlock 用家採取行動。YouTube 近年就實施了三次警告政策，即對使用 AdBlock 的用家發出三次警告，之後可能會限制觀看權限。可是，仍有很多用家選擇繼續使用 AdBlock，為了進一步打擊 AdBlock，YouTube 進一步加強限行措施。

對於這一新策略，Reddit 用家的反應不一。有些用戶表示，幾秒鐘的黑 mon 並不影響觀看體驗，仍然願意繼續使用 AdBlock。然而，也有用家表示不滿，認為這一措施影響了正常觀看體驗，並呼籲 YouTube 提供更好的解決方案。

訂閱YouTube Premium

看 YouTube 推出政策的力度看上來，基本上是不會讓用家輕易使用 AdBlock，因此最好的方法一乖乖是看廣告，不然就只好訂閱 YouTube Premium。現時想便宜訂閱，可以嘗試跨區訂閱，印度和烏克蘭訂閱帳號仍然可以正常使用的話，已使用 VPN 進行訂閱不要再修改地區或信用卡資料，也不要在家庭帳號中做額外的變動，這樣可以降低被系統檢測到的風險。

資料來源：Reddit