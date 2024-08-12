網民去旅行16日無閂冷氣　日家電廠教離開幾耐唔閂　原來仲慳電

夏天開冷氣理所當然，有些人甚至會為了下班回家能馬上嘆冷氣，無人在家也不會關冷氣。可是，近日台灣一名網民分享，他在全家出國旅遊 16 天後，回家發現冷氣沒關的經歷，第一時間想到的就是月尾那張電費單......



網民在 Facebook 群組「爆廢1公社」發文表示，全家出國玩 16 天，回家時一開門便感受到一股涼意，隨後驚覺冷氣一直處於運轉狀態，窗戶也都開著，讓他頓時對電費感到擔憂。

有些網民認為這種情況下的電費應該不會太高，尤其是使用一級變頻冷氣的情況下。有網民分享自己每天 24 小時開著冷氣，電費也不會太驚人。有些網民建議，可以使用智能家電遠端控制冷氣開關，避免類似的情況再次發生。

那到底是不是一離開室內就應該關冷氣呢？日本家電廠大金工業曾進行實測，發現除非離開家中超過 30 分鐘，否則持續讓冷氣運轉才是最慳電的做法。因為冷氣每次重新啟動時，壓縮機運轉會消耗約 1.3 度電。因此，如果只是短時間出門，可以通過調高冷氣溫度來節能。

冷氣慳電方法

夏天開冷氣基本上無所避免，只好在開冷氣又能慳電的方法上著手。除了調高溫度外，使用變頻冷氣也是很直接慳電的方法。變頻冷氣在達到設定溫度後，會自動調節壓縮機的運轉速度，保持室內溫度的同時消耗較少的電力，適合需要長時間開冷氣的家庭。

另外，可以設置定時功能，在你離開家或入睡後，讓冷氣運轉至一定時間後自動關上，既舒適又慳電。配合風扇使用冷氣，可以加快室內空氣流動，使冷氣效果更佳。最後當然少不了清潔冷氣。冷氣機長時間使用後，濾網和散熱片容易積塵，影響冷氣效率。定期清潔濾網和散熱片，保持冷氣機的良好運轉狀態，可以提高制冷效果，減少電力消耗。

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資料來源：Facebook@爆廢1公社