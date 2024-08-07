IKEA搞瞓過夜Party！住店內示範單位任食早餐 即睇網上報名方法｜IKEA日前宣佈舉辦家瞓身大派對 ，招募參加者到IKEA分店睡一晚，即睇詳情！



IKEA示範單位過夜

網上常常會見到有人入IKEA瞓覺，過往亦有不少外國YouTuber為了流量，挑戰偷偷潛入IKEA過夜，此做法違反規定之餘亦為不同單位帶來困擾。向來玩得的IKEA，近日竟然官宣舉辦「宜家瞓身大派對」，招募參加者於旗下九龍灣分店的示範單位過一晚。

IKEA示範單位過夜

IKEA示範單位過夜

今次活動IKEA官方在Facebook專頁是為「金仔」找「SP」（Sleeping Partner），發文指「【急！幫金仔誠招SP！！！】因為小編唔放心交金仔畀狗酒店照顧，所以自從養咗隻衰仔之後都冇去過旅行⋯點知前幾日唔小心搶到平機票，我忍唔住要⋯飛喇！！！不過小編諗過度過之後，都係覺得到時將金仔留喺屋企（aka IKEA）安心啲，所以而家公開招募金仔嘅S(leeping)P(artner)，希望有心人可以幫幫手🙏🏻」趣味十足。

今次活動IKEA官方在Facebook專頁是為「金仔」找「SP」

今次活動IKEA官方在Facebook專頁是為「金仔」找「SP」

參加詳情：送IKEA禮包＋任食早餐

今次活動除了在IKEA過夜瞓一晚之外，更可獲得IKEA Sleeping Pack、任食早餐以及與其他參加者玩遊戲！參加者須以2人1組參加活動，每組將安排1張雙人床作休息，參加者須年滿12歲，未年滿18歲之參加者須年滿18歲之監護人陪同，活動期間IKEA亦會安排攝影作宣傳用途。想試瞓示範單位的你記得把握時間報名！

今次活動除了在IKEA過夜瞓一晚之外，更可獲得IKEA Sleeping Pack、任食早餐以及與其他參加者玩遊戲！

活動詳情

今次活動除了在IKEA過夜瞓一晚之外，更可獲得IKEA Sleeping Pack、任食早餐以及與其他參加者玩遊戲！

地點：IKEA九龍灣分店

日期：8月23號 8PM －8月24號 10AM

報名時間：即日起 至 2024 年 8 月 13 日晚上 11 時 59 分

報名連結：https://www.ikea.com.hk/zh/campaign/latest-activities