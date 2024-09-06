iOS 18 將在香港時間 9 月 10 日凌晨一點的 Apple 發布會公開，焦點的 Apple Intelligence 人工智能令很多果迷期待以久，但其實還有其他重要功能，比如Genmoji 自製emoji玩法，尚未在 iOS 18 和 iOS 18.1 的測試版中正式登場。根據 Apple 的解釋，許多承諾的功能將在今年稍後時間陸續推出。因此，iOS 18.2 可能是焦點功能最終亮相的版本，並預計會在 2024 年 12 月前發布。



外媒預計以下是 iOS 18.2 中可能出現的五大新功能，這些功能將進一步強化 iOS 的使用體驗，透過 AI 功能提升 iPhone 的潛能。

1）Siri 將支持 ChatGPT

Tim Cook 曾在財報會議中提到，Apple Intelligence 會分階段推出。其中一個最引人注目的更新是 Siri 與 ChatGPT 的結合，將在年底推出。

整合後的 Siri 將不再只是一個基於預設回應的助手，而是一個具備深度對話能力的 AI 助手。這不僅能夠應對更複雜的問題，還能提供更精確的個性化建議。這項功能的推出將大幅提升用家使用 Siri 的體驗，讓 Siri 能夠處理日常工作、學習、娛樂等更多場景中的互動需求。

2）Genmoji 功能

WWDC 2024 上，Apple 曾展示了 Genmoji 的功能，結合生成式 AI 後，允許用家創建自定義的 3D 表情符號，並通過 AI 進行個性化表現。然而，這項功能至今尚未在 iOS 18的任何測試版本中出現。

雖然 Apple 尚未正式確定 Genmoji 的推出日期，但根據一些最新的軟件測試反饋，Genmoji 的界面和代碼出現在 iOS 18.1測試版中，這意味著這項功能可能會在iOS 18.2中與用家見面。該功能將讓用家能夠透過表情符號更生動地表達個性和情感。

3）全新設計的Mail App

iOS 18.2 中預計推出全新設計的 Mail App。Apple 已經確認其新版 Mail 將帶來全新的界面和分類功能，這將使郵件管理變得更加便捷和直觀。新的 Mail App 將提供更高效的郵件分類、搜尋和管理工具，特別針對商務用戶和高效郵件處理需求的個人。

全新的設計不僅專注於美觀，還強調了用家操作體驗的簡化。使用者將能夠更快地瀏覽、歸檔郵件，並且在多裝置間同步時表現更加順暢。這一更新將顯著提升日常郵件處理的效率，也有助於解決目前郵件應用在複雜郵件過濾和管理上的不足。

4）可選擇預設瀏覽器（EU 專屬）

Apple 早前在歐盟市場上推出了一個選擇預設瀏覽器的界面，並在 2024 年進一步擴展這一功能。根據歐盟的市場法規，iOS 18.2 將強制所有 Safari 用家在更新後看到預設瀏覽器選擇界面，並且每年用家都將被要求重新確認這一設置。這一變化將給予用家更多的選擇權，讓他們能夠輕鬆更改預設的瀏覽器，同時也符合歐盟的反壟斷規定。

5）支援智能吸塵機

隨著智能家居的普及，Apple 也擴展其 HomeKit 的支援範圍。iOS 18.2 將引入對智能吸塵機的支援，這意味著用家將能夠通過 HomeＫit 或 Siri 來控制吸塵機的功能，例如啟動清潔模式、切換吸塵或拖地模式，甚至監控吸塵機的充電狀態。

資料來源：9To5Mac