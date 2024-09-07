AV女優2024年8月排名｜AI女優AINALIND上位、真女人就快全線失業?｜日本Bookmate書店2024年8月排名榜有個新名字：AINALIND，這位排第11位的外國女生，外觀就如動漫界近年最流行的「異世界轉生系」妖精女主角，小顏大眼金頭髮，連耳朵都是尖尖的，如此人才在哪找？原來她其實是人工智能「AI女優」，真人女優會否全面被取代，齊齊失業？



AI女優AINALIND｜為扮芙莉蓮改髮型、身材都可以縮水？

アイナリンド「AINALIND」這名字源自歐陸神話，一頭自然的金髮，綠眼殊、長了尖尖的長耳，似乎異世界轉生系動漫中的妖精，又有點像《葬送的芙莉蓮》。究竟在哪裡找到這麼出色的外國人，在X戶口上還可以寫流利日文，為何如此人才，會去了日本下海拍AV? (AINALIND X 戶口連結)

AI女優AINALIND｜為扮芙莉蓮改髮型、身材都可以縮水？

AV女優2024年8月 第100位至第1位倒數排名

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原來她並不是真人，而是日本片廠製作的「AI女優」，曾經先後兩次改名拍片，最早期為名3.1次元AI女優「咲乃未來」，有指被批評映射人氣電子歌姬「初音未來」，後來再改名為「TINA」，cosplay成《FF7》女主角TIFA；7月初TIFA又宣布改名為「AINALIND」，由AI製作的她不用戴假駛、戴color con更不用戴尖耳道具，篤個鍵盤即變身成《葬送的芙莉蓮》風格金髮妖精，最驚人是連身材都配合劇情，胸圍大縮水由G變A，以上操作真人女優完全無可能做到，難怪會有人覺得真女優就快失業。

AINALIND曾以TINA之名扮FF7女主角

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似 IG Filter Key頭、感覺好流

不過實驗看一看其主演作品《3.1次元｜AI不道德精靈AINALIND》（AIAV-004）就發現，日本AV片商的技術根本未能完全憑空製作出AI女優，說穿只是找個女星跟真人男星合體演「對手戲」，再用filter key上AI角色頭，換身材就是因為換了「幕後演員」。加上片廠能力所限，影片的角度變化很少，亦完全無表情變化、她甚麼不會郁動嘴巴講對白，連發出叫聲時也不跟「口型」，感覺好流。更令人想起《低俗喜劇》內，導演想到用邵音音的樣貌、key落DaDa爆炸糖的身體上拍《官人我又要》，笑死。

令人想起《低俗喜劇》內，導演想到用邵音音的樣貌、key落DaDa爆炸糖的身體上拍《官人我又要》

第2位：金松季步｜前AKB 35歲再出道

相信AI女星暫時仍未能完全取代真人，因為真女優有來歷、更有個性，不少女星之所以受fans歡迎，都是被其「人設」吸引，好像今年35歲的金松季步，明明已經不年輕了，首部影片（TEK-099）一推出卻馬上成為影碟暢銷榜No.1。原來她曾在2007年以藝名「金子智美」加入過AKB48。偶像淪落到下海，幾千日圓可以睇前AKB脫衣，正是片商落力遊說很多前idol下海的原因。（金松季步 官方X戶口）

金松季步 官方X戶口 ＠kiho_kanematsu 相片

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