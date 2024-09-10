iPhone 16 Pro 售價、發售日公開｜Apple 剛結束的發布會中，公開了 iPhone 16 Pro 系列的細節，與傳聞的內容大置相同，加入了新的相機控制功能按鈕﹑A18 Pro 芯片﹑歷來最幼的邊框﹑4K 120 fps 杜比視界影片拍攝﹑Apple Intelligence 等功能。全新的沙漠色鈦金屬色也非常搶眼，以下為果迷整合 iPhone 16 Pro 的焦點內容。



4 種鈦金屬色登場！

iPhone 16 Pro 系列繼續使用鈦金屬設計，提供更佳的強度與重量比率設計。iPhone 16 Pro 的鈦合金框架還具有精密噴砂處理，並提供四種新色選擇：沙漠色鈦金屬﹑原色鈦金屬﹑白色鈦金屬﹑黑色鈦金屬。

iPhone 16 Pro 提升鈦金屬機身內部設計，採用 100% 再生鋁金屬的底層散熱架構，配合機背玻璃的最佳化設計，提升其散熱效能。對比 iPhone 15 Pro，持續效能表現更出色，提升達 20%。

更大的螢幕與極窄邊框

iPhone 16 Pro 擁有 6.3" 螢幕，而 iPhone 16 Pro Max 則配備了 Apple 史上最大的 6.9" 螢幕。這兩款機型的螢幕尺寸不僅超越了上代，還採用了超薄的邊框設計，以及超級 Retina XDR 螢幕，提供了前所未有的沉浸式觀看體驗。

A18 Pro 芯片

iPhone 16 Pro 系列搭載全新的 A18 Pro 芯片。基於第二代 3nm 製程技術打造，不僅比 A17 Pro 效能更強大，還更為省電（16 Pro 影片播放時間增加達4小時／16 Pro Max 增加達10小時）。

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A18 Pro 配備了 16 核心神經網絡引擎，比 A17 Pro 的記憶體頻寬增加 17%，專為 Apple Intelligence 人工智慧功能優化。透過 A18 Pro，人工智慧任務的處理速度提升了15%，6 核心的圖形處理器（GPU），使得圖形效能提升了20%。

Apple Intelligence

發布會中強調，iPhone 16 Pro 系列是專為 Apple Intelligence 而設，Apple AI 功能在書寫、表達﹑搜索中都將大大增加使用效率。書寫工具可幫助校對文字，並撰寫多個不同版本，由語氣到用字都能乎合用家的需求。

郵件 app 將自動把具時限性的電郵放於收件箱最頂部，提醒用家。Genmoji 也隨 iOS 18 的 AI 功能推出，用家可以直接在鍵盤上，透過文字描述來即時製作 Genmoji。另外，加入清除工具，幫用家把相片中不想要的背景物件，一下即可抹走，並根據照片的背景自行模擬抹走部分的景物，完全不用執相技巧也能輕鬆 P 圖。

4800 萬像素超廣角相機

iPhone 16 Pro系列在相機方面進行了全面升級。全新的 4800 萬像素超廣角相機，搭載了四合一像素感應器，不僅支援 4800 萬像素的 ProRAW 和 HEIF 格式拍攝，還提供了零快門延遲功能，確保每次拍攝都能捕捉到清晰且精確的畫面。

值得一提的是，iPhone 16 Pro 鏡頭加入防反光鏡頭塗層，這對於不同光線環境下的拍攝將有顯著的提升。此外，iPhone 16 Pro 還配置了 120 毫米 5 倍光學變焦的四連反射稜鏡設計，更長的焦距為用家提供更加靈活的操作空間。

全新的相機控制按鈕

Apple 加入一個全新的相機控制按鈕，專門為相機功能設計，位於機身的右側下方。按下按鈕便能快速啟動相機，再次按下即可拍照，長按則可以開始錄影。這個按鈕不僅具備觸感反應，還支援手勢操作，用家只要輕按一下，即可自動鎖定焦點及曝光，甚至在拍攝過程中切換鏡頭或變焦。

4K 120 fps 杜比視界

iPhone 16 Pro 系列還支援 4K 120 幀的 HDR 影片拍攝，用家可以錄製慢動作或標準速度影片，並且在拍攝後調整播放速度，在120、60、30 或 24 幀之間切換。此外，新相機系統還能智能處理錄製中的環境聲音，減少風噪等雜音，提供更專業的音效體驗。

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此外更支援空間音訊錄製，特別是在與 AirPods 或 Apple Vision Pro 配合使用時，能夠帶來更身臨其境的聲音效果。而全新的混音功能則使用機器學習技術，能夠自動識別和分離背景聲音與人聲效果，提供如電影般的音效處理效果。

售價與發售日期

iPhone 16 Pro 將在 9 月 13 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 20 日發售。定價為 iPhone 16 Pro $8,599 起；iPhone 16 Pro Max $10,199 起。想知道如何搶 iPhone 16 Pro 系列，以及發售日的回收價，就要留意 hashTECH 的後續報導！