台灣旅行5000消費金抽獎加碼、附領取教學﹑限制｜台灣消費金自上年推出，由 10 月 1 日～12 月 31 日又再加碼多一次抽獎機會，只要在期間前往台灣的旅客，登記後就有機會獲得 5000 新台幣（約 $1,206）的消費金。



台灣消費金 2024

台灣向自由行旅行（包括港澳旅客）派發的 5000 新台幣消費金，分為「電子票證」和「住宿折抵優惠券」，「電子票證」有機會獲得悠遊卡﹑iPASS一卡通 或icash 2.0儲值卡（隨機送出），在台灣提供小額支付的特約商店中使用，單次使用上限 $1,500，每日使用上限 $3,000。

加碼抽獎

如果在 2023 年 5 月 1 日起曾參加過抽獎活動的話，在即日～12 月 31 日再登記及前往台灣，就可以獲得多一次抽獎機會，大大增加抽中5000消費金的機會。

登記和抽獎方法

自由行旅客可以在出發前至少1天（航班到達24小時前）至7天內，進入活動網站登錄個人資料，如姓名、護照號碼、抵達日期、航班資料等，完成後將收到系統發出的抽獎QR Code E-mail，抵達台灣後持 QR Code 於機場入境大廳活動專區，掃瞄參加抽獎即可。

抽獎及兌獎地點：

1）桃園國際機場（第一及第二航廈）

2）臺北松山機場

3）臺中國際機場

4）高雄國際航空站



（活動網站截圖）

抽獎限制

$5,000 消費金只向在台灣停留 3～90日的旅客發放，而參加抽獎和兌獎期限為抵達台灣當日。如抽獎畫面顯示中獎，需憑護照及相關證明文件（包含入境章、登機證、電子來回機票）至兌獎區簽名領取消費金；消費金種類須與登錄時選擇相同，不得更換。

登記抽獎網站（按此進入）