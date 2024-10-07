iOS 18.1推出日已定｜iPhone 16用家必升玩Apple Intelligence

iOS 18.1推出日已定＋升級條件｜iPhone 16用家必升玩Apple Intelligence｜iPhone 16系列與iPhone 15 Pro用家等候已久的Apple Intelligence功能，即將於10月底正式與iOS 18.1同步推出。這項全新的AI智能功能為蘋果設備帶來革命性的使用體驗，令果迷在日常生活中獲得更大便利。



根據Boomberg記者Mark Gurman的爆料，Apple Intelligence服務將於10月28日正式登場，同時隨iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS 15.1的正式版本推出。這意味著，iPhone 16系列和iPhone 15 Pro、Pro Max機型在升級至iOS 18.1後，即可立即體驗到這項強大的AI應用服務。不少果迷認為當Apple Intelligence的推出，將大幅提升使用體驗。

Apple Intelligence重點功能：

－寫作工具(Writing Tools)：能夠快速完成文字的改寫和摘要撰寫，極大提升寫作效率。

－智慧通知摘要：能透過AI技術總結通知內容，並提供相應的回覆建議。

－相片刪除工具：可以自動消除照片中的路人或其他雜物，優化攝影效果。

－語音轉文字：將錄製的聲音直接轉成文字稿，提高工作效率。

－照片中的記憶創建功能：可通過文字描述查找照片，並移除圖像中的特定物件。

根據Apple的規劃，隨後iOS 18.2版本還將引入ChatGPT支援（未知是否在香港上能否使用）、Genmoji和Image Playground等更多AI功能。而到2025年初，iOS 18.3或18.4更新還將推出全新升級版的Siri。

值得一提的是，Apple Intelligence服務在全球範圍內的推出也將按部就班。今年10月，美國英語版將首批上線，隨後在2024年底前，澳洲、加拿大、紐西蘭、南非和英國等英語國家也將陸續推出。中文（暫時所知是普通話）、法文、日文和西班牙文版本則將在2025年正式登場，同時還會為印度和新加坡等地推出在地化英語版本。

Apple Intelligence使用條件

而使用條件方面，除了今年推出的iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro及iPhone 16 Pro Max外，就是去年推出的iPhone 15 Pro及15 Pro Max這六款機種。而且想使用Apple Intelligence，除了升級上iOS 18.1外，更需要將手機的語言設定為「英語」才可使用。不過在2025年之前，中國和歐盟地區的用家暫時無法使用Apple Intelligence的全部功能。而港版iPhone 16系列，就已經確定能夠使用。