陳奕迅深圳演唱會2024購票攻略｜大麥、貓眼售價座位表，附連結｜陳奕迅於深圳舉行巡迴演唱會！這個十二月，相約“春繭”一起過個暖冬吧～舉行！決定10月18日於兩大平台公售。今次記者分享多個成功搶飛攻略，好讓各位fans們能成功搶購。



陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會終於要來鵬城深圳啦！闊別八年，陳奕迅將於2024年12月6、7、8、13、14、15日在深圳灣體育中心“春繭”體育館為翹首以盼的歌迷們獻上六場視聽盛宴。從盛夏驕陽到冬日暖陽，FEAR and DREAMS繼續陪你度過漫長歲月。

10月18日上午11時18分

大麥票務連結：按此連結（需使用專用app購買） ／ 貓眼票務連結：按此連結（需下載專用app）

記者建議可用大麥app購買，因為可以直接利用Taobao淘寶賬戶登入，而且可以一早預約以及輸入姓名及身份證證料，待購買時可以更快完成。

限購規則：每筆訂單最多購買4張、每個帳號最多購買4張。

實名購票規則：一張門票對應一個證件；證件支援：外國人永久居留身份證/港澳台居民居住證/港澳居民來往內地通行證/身份證/台灣居民來往大陸通行證/護照

陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 深圳站 門券、座位表及價錢資訊

官方公布《陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 深圳站》門券價錢等資訊，座位為RMB 2580元、2280元、1980元、1380元、780元。

陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 深圳站 公開發售資訊

《陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 深圳站》公售將在10月18日 早午11時18分起發售，於大麥及貓眼平台上發售。

陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 深圳站 公售方法

公售就是10月18日早午11時18分起開售，大麥及貓眼平台上發售門票。

陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 座位表

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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