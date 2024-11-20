AI估賽馬真係掂？勁中22萬日元三重彩　高互動性賽馬預測系統登場

AI估賽馬｜賽馬可說是「知識與運氣」的結合，而近年來，隨著人工智慧（AI）技術的進步，越來越多的專業玩家開始利用數據與機器學習來提高勝率。日本一位遊戲製作人玉置絢開發了一款名為 「GALLOPIA」 的賽馬預測AI，利用虛擬AI角色進行賽馬分析，並成功預測出賠率高達 2275.3倍 的三重彩，勁中逾22萬日元獎金。



用「AI女團」來預測賽馬

GALLOPIA 是一套以對話形式進行賽馬預測的系統。它的特色在於利用八位虛擬的AI角色，分別負責不同的分析領域，例如血統、騎師數據、賽馬場地條件等。這些AI角色會在模擬的群組聊天中進行討論，最後由一位主導角色整合所有意見，給出最終的投注建議。

玉置絢在設計 GALLOPIA 時，原本的初衷並非打造一個專業的賽馬預測工具，而是希望創造一個充滿趣味的模擬對話系統，讓AI角色們以輕鬆幽默的方式討論賽馬資訊。儘管如此，該系統的多層分析結構讓它具備了相當的預測能力。

在一次實際應用中， GALLOPIA 所推薦的五組投注方案中，竟有一組成功命中賠率高達 2275.3倍 的三重彩，讓玉置贏得一筆可觀的獎金。

結合多模型分析的超強預測系統

GALLOPIA 巧妙運用了多種大規模語言模型（LLM）的協同運作。每個角色都有自己的分析分工，例如：血統分析由「千秋」負責，評估參賽馬匹的血統優勢；騎手與相關人員分析，由「紫」負責，專注於騎手的歷史表現與當前狀態；賽馬場與賽前訓練分析，由角色「疾風」負責，考量場地條件與馬匹訓練數據。

多模型協作

GALLOPIA使用多個LLM模型，分別針對不同數據來源進行處理。例如：

Gemini-1.5-pro：從大量數據中挖掘出馬匹的優勢與劣勢。



GPT-4o：分析小規模數據，並為最終決策提供支持。



Claude-3 系列：負責生成AI角色的對話內容與總結意見。



在完成數據分析後，各角色會在對話中「爭論」自己的觀點，最終由主導角色「道」整合所有資訊，提出投注建議。這種「多輪對話」的設計模仿了專業會議的討論過程，使得預測結果不僅多元且具有邏輯性。

2275.3倍的三重彩 運氣還是實力？

玉置坦言，GALLOPIA並非專業的預測AI，能成功命中如此高賠率的組合存在一定運氣成分。然而，系統的多模型協作與細緻分工無疑增強了預測的可靠性。尤其是在考慮血統、騎手表現與場地條件等多維度數據時，GALLOPIA展現了AI在分析複雜數據上的強大能力。

資料來源：gigazine