小紅書男申訴遊港被當電騙通緝犯｜戴腳鏈搜全身超恐怖、起因是…｜有內地男網民近日在網上分開自己來港轉機到泰國看演唱會時，竟然發現自己被當電話詐騙犯通輯，繼而被扣留整個泰國旅行都被摧毀，而起因竟是因為自己曾丟失了港澳通行證，即睇詳情。



內地男來港驚覺被當電話詐騙犯通緝戴腳鏈扣留

近日有內地男網民在小紅書上分享自己去年來港被通緝拘留的經歷。樓主指自己在2023年4月跟朋友到香港遊玩時遺失了港澳通行証，於是到警署報案以及補領證件。直到5月時，樓主因為想去曼谷看演唱會，出於價錢考慮，故來香港轉機，沒想到卻因此損失了後續的機票、飯店、演唱會門票。

內地男來港驚覺被當電話詐騙犯通緝戴腳鏈扣留（《大時代》劇照）

事主指來港後被帶進了口岸辦公室。等了1個小時，來了3個警察，把他帶進小黑屋，告知他因涉嫌電信詐騙被全港通緝，需要配合調查。隨後經歷了兩次地毯式搜身，一次由警察執行，一次由海關，然後進行一個簡單的筆錄，然後因案件分區問題，又轉移到另一個警署，去了落馬洲警署，到達後再等待了一小時，就有三名警員前來「直接『送大禮』——重型鐐銬」，樓主指就是港產片中腳鍊的那款，更要捆在身上。再等了一個小時，一名警員告訴他負責此案件的警員下班了，明天兩點上班，該晚要在警署過夜。樓主指「這直接就把人給整絕望了。」 後來樓主指自己又再被轉移到元朗警署，更與其他同被拘留的人聊了一晚。翌日負責該案的警員上班，才了解到來龍去脈。

後來樓主指自己又再被轉移到元朗警署，更與其他同被拘留的人聊了一晚。翌日負責該案的警員上班，才了解到來龍去脈。（小紅書）

即睇事主原文分享事情經過👇🏻

近日有內地男網民在小紅書上分享自己去年來港被通緝拘留的經歷。（小紅書）

起因竟是遺失證件

事件起因是因為樓主丟失的港澳通行証被拿去注冊電話卡，犯人再盜用他人的信用卡買了6萬多的名牌鏈。失主報案後，警方沿著電話卡的訊息查到樓主。盜刷的時間為4月17日晚上，但樓主在4月17日中午已離港回深圳，算是證明自己清白。而樓主需付1千元保釋金及每個月到警署報到，才能離開。直到10月，樓主終於取回退回保釋金，亦意味著不用再到警署報到。樓主於近日在小紅書上分享自己的經歷，勸人小心保管證件，如果遺失過而又剛好要來港轉機，可以提早一點時間到達，確保有「手尾」也可以提早處理不會影響後續行程。