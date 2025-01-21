《Pokemon TCG Pocket》再度推出備受玩家矚目的全新活動——「幻遊島 勳章活動SP」，即日起至1月27日的一週時間內，玩家將有機會贏取全新徽章，除此之外更有隱藏任務，可以得到更多開包沙漏和閃亮沙子。



這次的「幻遊島 勳章活動SP」玩家需要在不輸掉任何比賽的情況下完成兩場、三場、四場甚至五場連勝，來獲得對應的徽章。然而，一旦輸掉一場比賽，連勝進度將會歸零，玩家必須重新開始挑戰。

參與這次活動，玩家可以獲得四枚全新設計的PVP徽章，每一枚都象徵著不同的成就。從兩連勝到五連勝，徽章的獲得難度逐步提高，但其獨特的外觀將是每位參與者炫耀的資本。此外，活動還設置了十個隱藏任務，完成後可獲得開包沙漏與閃亮沙子。

參加一場對戰：開包沙漏x3；參加三場對戰：開包沙漏x3；參加五場對戰：開包沙漏6；參加十場對戰：開包沙漏x10



贏一場對戰：閃亮沙子x50；贏三場對戰：閃亮沙子x100；贏五場對戰：閃亮沙子x200；贏七場對戰：閃亮沙子x500



連勝活動的策略非常重要，除了選用能對抗現時大熱Meta牌組的卡外，活動期間，選擇適合的比賽時機非常關鍵。根據玩家經驗，活動初期通常是測試新牌組的最佳時間，此時對手的實力可能較為參差，容易取得勝利；而活動後期，高手玩家完成目標後退出，留下的多數是休閒玩家，也是一個挑戰連勝的好機會。