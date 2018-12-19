Facebook 分享資料予 Netflix、Spotify 等商業伙伴　賣用戶豬仔

Facebook 早前因為將用戶資料轉賣予劍橋分析公司而爆發的醜聞尚未平息，紐約時報又發現 Facebook 將用戶個人資料甚至私人訊息分享給 Netflix、Spotify 等 150 間商業機構。

Facebook 將用戶資料轉賣予市場分析機構劍橋分析公司（Cambridge Analytica），原來只是冰山一角，紐約時報（New York Times）經過深入的調查及測試，發現 Facebook 原來將更多的用戶資料，當中甚至包括用戶的私人訊息，與 150 家「合作伙伴」分享！

Facebook 行政總裁朱克伯格在今年 4 月出席美國國會聽證會時，曾信誓旦旦指 Facebook 用戶現時可以全面掌控自己分享的資訊，紐約時報的最新調查顯示這個承諾完全不值一提。（路透社）

紐約時報在採訪多達 50 名前 Facebook 僱員、政府官員，及研究超過 270 頁 Facebook 的內部文件，加上進行技術測試，發現 Facebook 將用戶的個人資料，以無償的方式（所以不算出售）跟合作伙伴分享。就算用戶已經在自己的帳戶選擇不分享任何資訊予第三方機構，Facebook 依然將有關資料分享。

其中，Netflix、Spotify 及加拿大皇家銀行甚至擁有讀取、編寫及刪除 Facebook 用戶個人訊息的權限，更可以得知對話串中所有參與的 Facebook 用戶！而 Sony、Microsoft 及亞瑪遜截至上年依然可以透過用戶的朋友，獲取用戶的個人電郵地址。Microsoft 的搜尋引擎 Bing 可以毋須用戶同意，查看用戶的朋友列表。Yahoo 亦可以閱讀用戶動態消息中朋友的更新。

Netflix、Spotify 及 Amazon 被此可以有閱讀一些用戶敏感資料的權限。（Netflix、Spotify、Amazon）

紐約時報更發現，Facebook 與包括 Apple 在內多達 60 家手機製造商有合作協議，令手機商可以未經用戶同意，得到用戶的聯絡電話號碼、日程表等資訊。而跟手機商分享這些資訊，相信亦可以同時令 Facebook 的主打功能「你可能認識的朋友」（People You May Know）的準確度更高。

雖然 Facebook 的私隱及公眾政策總監 Steve Satterfield 在回應紐約時報時辯稱，Facebook 的合作伙伴並沒有侵犯用戶的私隱，或者違反 Facebook 跟美國聯邦貿易局在 2011 年達成有關用戶私隱的協議。Facebook 指合作伙伴只是作為「Facebook 的延伸」（有短缺的人或者機構，總喜歡幻想自己有某部分的延伸），配合及為了 Facebook 的發展方向而使用有關資訊。

有前美國聯邦貿易局的官員就指出，無法理解 Facebook 何解會覺得在未得用戶同意的情況下分享用戶資訊，沒有抵觸跟美國聯邦貿易局的協議。暫時未知美國相關政府機構會如何處理今次的事件，刻下記者並沒有任何的教學或者秘技，可以教大家如何減低今次事件所帶來的影響。只能說一句，若果大家繼續依賴 Facebook 的話，自求多福吧！