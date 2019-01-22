Samsung 推中階處理器 Exynos 7904 為抗衡小米做準備？

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Samsung 剛剛宣布推出全新中階全理器 Exynos 7904，為中階用戶帶來一枚性價比出眾的新處理器。新登場的 Samsung Exynos 7904 以 14nm 製程生產，並採用 8 核心架構、分別為兩組 Cortex A73 1.8GHz 核心及六組 Cortex A53 1.6GHz 核心， 預計可為用家帶來足夠流暢的使用體驗。而且 Exynos 7904 支援 Cat 12 3CC 網絡，網絡連綫速度亦足以應付日常需要。（文：黎生）

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Samsung Exynos 處理器

除此之外，Exynos 7904 亦緊貼坊間多攝的潮流，它支援三攝配置、最高可採用 3,200 萬像素相機，亦支援最高 FHD+ 級別的高清屏幕，另外亦支援 30fps 4k 影片播放等等，雖未至於市場頂級水平，但功能極為實用。

Samsung Exynos 7904 處理器專為中階手機市場而設。

有別於其他處理器產品，今次 Samsung Exynos 7904 表明是專為印度市場而設計，確保新處理器既可滿足用家對效能的需要外，價格亦更相宜，讓更多用家能負擔，鑑於印度近年乃是小米的主力市場之一，Samsung 此次發表新處理器似有擺明挑戰小米之意？

不過，今次 Samsung 只是宣布 Exynos 7904 處理器已正式投入量產，卻並沒有公布何時會推出採用 Exynos 7904 的手機，故究竟採用此水平規格的手機可以便宜到甚麼地步，就尚不得而知。

Samsung 早前亦於印度推出全新中階入門手機 Galaxy M 系列，或有望採用更平價的處理器

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