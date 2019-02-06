新年拜年無嘢做？用 Google 玩手影同用手機搖 WeChat 利是啦

農曆新年拜年，對住一班好日都未必見一次的親朋戚友，實在無聊？不如同班表兄弟姊妹一齊，用手機搵嘢玩，或者攞著數啦！

農曆新年拜年，最怕一班大人打牌自己無事可做。一大班表兄弟姊妹圍在一起，除了打 PUBG 之外，其實都仲可以用手機，做其他更益智或者有著數的事。

農曆新年無事做，拜年可以用手機教小朋友玩手影，購物更可以搖利是贏現金券。（設計圖片）

Google Shadow Art 教小朋友玩手影

Google Shadow Art 可以透過手機、電腦鏡頭，以 AI 判斷大家做的手影是否正確。（截圖）

玩手影呢種大概是記者細個那一個年代的玩意，今時今日的小朋友，即是好大可能是各位宅民黨黨員的表弟、表妹或者外甥、姪仔姪女，就未必知道是什麼一回事。趁拜年一大班親戚聚首一堂無事幹，不如用 Google 特別為農曆年推出的 AI 遊戲 Shadow Art 教教小朋友玩手影。

Shadow Art 可以利用手機的前鏡或者電腦的視像鏡頭進行，大家在進入介面之後，將鏡頭對準空白的地方（例如天花、牆壁），然後跟著畫面的指示動作，在 20 秒內成功做到十二生肖其中一種動物的手影就可以過關。手影做得是否神似，就由 Google 的 TensorFlow 人工智能引擎去判斷。大家可以教小朋友玩手影之餘，自己都可以複習下對大概已經遺忘玩法的傳統手影。

以手機或電腦開啟 Google Shadow Art 網頁

WeChat Pay 購物有得搖利是

WeChat Pay 在新指至 4 月尾有搖利是遊戲，指定商戶購買滿 $10 就有機會搖到每日最多 $88 現金券。（WeChat）

另外，由新春期間至 4 月 27 日，大家若果以手機用 WeChat Pay 購物，每日在香港指定商戶消費滿 $10 就可以有一次機會搖利是，可以贏得每日由 $1.2 至 $88 不等的現金券（有效期 7 日），可以下次在指定商戶消費時使用。

部分參與 WeChat Pay 搖利是活動的商戶。（WeChat）

雖然要中 $88 利是的機會應該不算太大，不過就算是細面額的現金券，都可以當是一個好意頭呀！

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