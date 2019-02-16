【Nike GEN Z Run Crew x Apple 渣馬前專訪】渣打香港馬拉松即將開跑，一眾跑手應該做足應戰準備吧！香港各區跑團眾多，都會趁機休養生息，而由一眾女生組成的Nike GEN Z Run Crew成員，膽粗粗直接跑半馬！除了跑步練習，更加入瑜伽訓練，目的何在？女生們自組運動團所謂何事？HK01追訪GEN Z女生跑團，背後原來同Apple有關！

Gen Z，由Nike「撮合」香港一群新生代女生，組成以運動融入生活的理念，鼓勵女性一起投入運動。成員來自包括體育界冒起新星、體育項目教練及運動員、藝人及來自各行各業的新生代女性，走在一起，每位成員背後也有不同的經歷，但目標理念相同：超越自我！這次渣打馬拉松，Gen Z更全隊出戰半馬拉松，她們的訓練更結合跑步及瑜伽，會否事半功倍？

Nike GEN Z女生跑團每星期都有定量訓練

受了傷更堅強

作為女生跑團Gen Z成員，李靖筠（Gladys）、車泳希（Winghei）在幕前演出大家一定有印象，背後她們付出了很多時間練習，堅強的Gladys更表示因練習而受傷：「因為骨移位要休息超過一個月，期間連行路也覺得痛，加上工作扭傷過腳加劇痛楚；看過醫生也看過物理治療師，初步估計可能我有些跑姿錯誤導致，但醫生也沒有禁止參賽，只是痛的時候以拉筋舒緩，所以這次半馬賽事以順利完成為目標吧！」而泳希亦是幕前大紅人，練習時間自然少，但亦以Gen Z大隊之下也參加了半馬，笑說也希望完成半馬賽事吧！

GEN Z女跑團成員（左起）：Gladys、Winghei、Yen及Kitty，來自不同背景但向著同一標杆直跑！ （鄧鴻至 攝）

Gladys （左）因為跑步受傷仍堅持參加半馬，希望以完成為目標。 （鄧鴻至 攝）

玩玩下變半馬

Gen Z另一位成員林莉莉（Kitty Lam）起初是參與另一跑團，經朋友介紹下加入這個全女班的跑步團，是怕了男人嗎？「那時沒想過自己會參與長跑運動，因為覺得太辛苦，也因為中一時來港也太忙也沒有時間練習，到了大學時才開始參與學社舉辦的跑團活動，起初也是跟不上跑團的練習進度經常落後，加上身邊的女生朋友也不愛運動，總是要與男生一起跑；到第一次真正參與長跑活動是Nike Women 10公里比賽，也是首次與全部女生完成同一目標的一次體驗，所以其後也開始參與了跑團的活動，特別地這次能參與Gen Z的半馬挑戰，能與一眾女生為不同的跑步練習完成目標，在Gen Z中更有專業教練協助訓練，來自不同背景的成員也會一起進步吧！」

林莉莉（Kitty）曾參與不少跑團，表示Gen Z一眾女生及教練能令女生更易進步。 （鄧鴻至 攝）

教練Louie：跑步可以Dress Up可以型！

Gen Z一團7人來自不同背景，Nike Running的教練Louie表示，跑團中各人都是新世代年輕人，「功能」多、興趣又多，外間亦可能對年輕人對做運動的堅持及毅力抱有懷疑，Louie最希望把Gen Z這個全女生跑團展示最活力的一面，釋除外界的目光：「最想改變這班年青人對運動覺得沉悶的想法，一起運動的女生也可以型、可以dress up去跑做瑜伽、運動過後可以一起去玩去high tea、野餐，當然在訓練途中是會辛苦的，但享受運動帶來的成果時，女生所得的除了健康外，更希望女生們覺得運動是不辛苦，可以更有Style、更有態度及更有趣，是令人進步的活動！」

Gen Z 跑步教練Louie希望，改變女生對運動辛苦沉悶的想法，可以更有型、有態度地完成運動目標。 （鄧鴻至 攝）

Gen Z於添馬公園的跑團訓練，除了基本的跑圈外，更由Louie設計、針對各人體型及目標而設的肌肉耐力訓練，提示團員的提腿、步距，對半馬長跑獲得好成績有絕對幫助。【點圖放大】

對準時間，GEN Z連續兩小時訓練正式開始！

+ 8 + 7 + 6

長跑訓練過後，和其他跑團不同，Nike亦特別加入瑜伽動作，訓練團員的筋骨及肌肉柔韌度，同時對運動後舒緩肌肉酸痛、減少拉傷及筋骨受傷機會。【點圖放大】

+ 10 + 9 + 8

Apple Watch 輕便、訓練幫到手

運動訓練中，發現Gen Z每位成員都不約而同戴上Apple Watch Series 4及iPhone，成員Kitty、Gladys表示以前跑步練習過程也會帶著電話，邊聽音樂邊跑步，但長期配合跑步提腿動作，雙手擺動令拿著電話的手也會在運動後感覺酸痛，Apple Watch 可獨立連接無線耳機、聽歌跑步或途中接電話就可免帶手機，看步速亦方便。

Louie亦建議每個運動員訓練都要戴上Apple Watch，因為對於設計訓練過程中，Apple Watch可以在運動過程中收集數據，包括心肺功率、步距、里數，對於運動員及教練非常重要，尤其在監察運動員的訓練目標、讓教練能從中調節訓練運動量，亦是運動員得知進步了多少的指標！

完成訓練，少不了Selfie，亦是Gen Z 女生們的成長印記！ （鄧鴻至 攝）

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