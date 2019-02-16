銃夢：戰鬥天使機械臂成真　3D 打印 Alita 義肢贈英國少女

銃夢：戰鬥天使由漫畫改篇成荷里活大電影，女主角 Alita（漫畫版加里 Gally）先後使用了兩套機械身軀。現實中的英國少女 Tilly 因為年幻時的疾病而截肢，銃夢的電影製作團體就特別聯同 Open Bionics，以 3D 打印技術，為 Tilly 製作跟 Alita 狂戰士設計相同的義肢。

以《銃夢：戰鬥天使》Alita 狂戰士模式的外型設計作為參考的這一對義肢，其實是《銃夢》電影製作團體，與專門製作義肢的 Open Bionics 合作設計。而現年 13 歲的 Tilly Lockey，在 15 個月大的時候因為腦膜炎併發敗血病（Meningococcal Septicaemia Strain B），必須將一雙手截肢。

Tilly 戴上由 Open Bionics 開發跟 Alita 設計相同的 Hero Arm 義肢，與 Alita 演員 Rosa Salazar 在《銃夢：戰鬥天使》的英國首映中合照。（20th Century Fox）

Alita 在電影中先後使用兩套機械身軀。（20th Century Fox）

Tilly 成長過程中多次更換不同的義肢以配合身體的成長，而這些義肢基本上都是價格昂貴卻功能不多；今次由 Open Bionics 開發的 Hero Arm 義肢，就是以 3D 打印技術配合全新的各種醫學感應器材，令製作成本大幅下降，而且義肢的手指有更大的靈活度，可以做到更多先前義肢不可能做到的動作。

Tilly 配戴 Alita 3D 打印義肢可以做到的動作（按圖放大）

Tilly 一對 3D 打印義肢以狂戰士 Alita 的設計為造型。（20th Century Fox）

Tilly 獲贈這一對狂戰士模式的 Hero Arm，更參與《銃夢：戰鬥天使》的英國首映，與飾演 Alita 的 Rosa Salazar 合照。Tilly 在使用 Hero Arm 之後，可以更容易去撿起物件，例如在 Wii 上進行《Just Dance》遊戲時，她需要以膠布將 Wii Remote 貼在手上，而使用 Hero Arm 之後，就可以自己拿起 Wii Remote 進行遊戲。大家可以從以下影片中，見到 Tilly 在佩戴 Hero Arm 之後，動作非常靈活。

Open Bionics 官網上，已經有多款 Hero Arm 的外殼可以選擇。（Open Bionics）

其實 Open Bionics 已經在官網推出 Hero Arm 的各款外殼，至於實際有需要安裝 Hero Arm 的朋友，就需要透過職業治療師聯絡 Open Bionics 去訂製。

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