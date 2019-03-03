日本新年號4月公布「安久」竟成大熱門　網民：以後要叫安久拉打

日本新年號下個月（2019年4月）就揭盅，「安久」被民間視作大熱門，睇怕以後的幪面超人都要叫作「安久拉打／安久騎士」？日皇明仁將於4月30日「生前退位」，而皇太子德仁於翌日（5月1日）即位，日本政府卻打破傳統，在新日皇即位前先公佈年號。日本傳媒紛紛預測新年號的選字，「安」和「安久」備受歡迎。只是身為香港人看到這個民意調查的結果，恐怕都會忍俊不禁吧！

日皇明仁因健康理由退位在即，由太子德仁繼任。日本政府為顧及企業及政府部門的電腦系統更新需時，提早在4月1日公布新年號，再經明仁簽署落實，5月1日德仁登基正式啟用。日本傳媒推測新年號的可能用字，「安」字似乎眾望所歸，在民調中甚受歡迎。看來是基於日本近年嚴重天災不絕，日人都期待着生活安穩、安定，所以取其吉祥的好意頭。

富士電視台預測新年號的字，「安」排第1位，看來日本民間都想生活安定。（網上圖片）

最近日媒預測新年號的選字，應該有「長治久安」之意的「安久」已成大熱門。（網上圖片）

日本現代年號始於1979年（昭和54年），經日本政府頒布的《元號法》制定。該部法律規定首相委任若干學者，遵循「符合國民期待」、「雙漢字」、「易讀易寫」、「從未使用」等原則提出數個年號，再徵詢參眾兩院議長等人意見後，交由內閣會議決定。近現代年號多出自中國古代典籍典故。「明治」出自《易經》「聖人南面而聽天下，向明而治」；「大正」舉自《易經》「大亨以正，天之道也」；「昭和」源自《書經》「百姓昭明，協和萬邦」；「平成」則引自《史記・五帝本紀》「内平外成」及《書經》「地平天成」。

幪面超人時王Zi-O是平成年代最後一位「拉打」。（Youtube截圖）

而近月日本傳媒和民調大力唱好「安久」為新年號。簡單由字面睇，「安久」包含「長治久安」之意，意頭算好。只是在中文世界尤其是粵語圈，「安久」二字的諧音著實令人很難不想起另一重意味，例如相信不少朋友都聽過的不文搞笑日本名「根本ＯＯ」。Facebook就有香港「拉打」（《幪面超人》系列）迷，擔心平成一代以後的幪面超人頂着如此一個新時代名號該如何自處。

香港幪面超人對於下一代「拉打」可能變「安久拉打」的感想，哭笑不得也。（Facebook截圖）