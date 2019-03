特朗普叫錯Apple行政總裁Tim Cook名字勁爆笑　真唔知定係講笑？

美國總統特朗普「侵侵」擅自幫Tim Cook起新名? 「謬誤特朗普,得不到分數」。特朗普語不驚人誓不休,不論在Twitter推文抑或公開演講都好爆。但估不到的是,他竟把Apple行政總裁Tim Cook稱呼為Tim Apple。看來特朗普是以為間間公司都好像他的特朗普集團,喜歡以老闆姓氏冠名?

特朗普貴為美國總統當然要記好多人名,不過這方面似乎是他弱項。他剛與Apple行政總裁Tim Cook出席美國勞工就業政策諮詢委員會(American Workforce Policy Advisory Board),竟讚揚Tim說:「你真是為我們國家做了很好的投資。我們真的很感謝,Tim Apple(You’ve really put a great investment in our country. We really appreciate it very much, Tim Apple)」

Trump just called Apple CEO Tim Cook “Tim Apple” pic.twitter.com/gTHHtjWvc9 — Sean O'Kane (@sokane1) 2019年3月6日

特朗普已非第一次叫錯大企業高層的名稱,而且是將公司名誤認為老闆的姓氏。他就曾誤稱呼Lockheed Martin的行政總裁為Marillyn Lockheed(正確名字是Marillyn Hewson)。只是Tim Cook對比Hewson實在知名好多,也好難叫錯吧?

但奇在特朗普其實是知道Tim Cook正確名字。在上面的現場直播紀錄片段(40分27秒),可聽到特朗普稱Apple CEO為Tim Cook;而稱呼Tim Apple的時間則在他的總結發言中(1小時3分8秒至10秒)。以特朗普上任以來飄忽無常、難以捉摸的個性而言,實在好難知道他究竟是真心一時叫錯名、還是「玩嘢」幫Tim起新名來搞笑、還是想講「Tim's Apple」(Tim的Apple公司)卻情急讀錯「Tim Apple」了。